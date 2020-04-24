«Насчет нарушений правил — меня тоже коробит, когда президент Кыргызской Республики не носит маску, когда все вокруг него носят защищающие маски. Наверное, его помощникам надо подсказать ему, что если мы требуем от каждого гражданина ношение маски, то и президента это касается. Это маленькая деталь. Закон должен быть один для всех», — заявил в интервью «Кактусу» Масалиев.

Президент и маски

Президент Сооронбай Жээнбеков не носит маски, даже если остальные участники официальных мероприятий прикрывают лица.

21 апреля сооснователь «Клоопа» Бектур Искендер опубликовал твит с фотографией президента Сооронбая Жээнбекова, который ходит на все встречи без медицинской маски, хотя из-за пандемии коронавируса врачи рекомендовали всем ходить в масках.

«Уважаемая комендатура Бишкека. Прошу вас принять меры по отношению к гражданину Жээнбекову С.Ш., 1958 г.р., который регулярно появляется на работе и в общественных местах без маски. Какой штраф он должен выплатить?» — написал он в своем твиттере.

В комментариях к твиту была опубликована картинка от якобы аккаунта комендатуры о том, что штраф за не ношение маски в общественных местах для физических лиц — 1000 сомов, а для юридических — 5000 сомов.

Аккаунт @commandantkg до этого регулярно публиковал новости комендатуры, но после этого поста начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков заявил, что страница в твиттере не относится к комендатуре, а за отсутствие масок не штрафуют. Про то, что за отсутствие масок не штрафуют, сообщил и сам комендант Бишкека Алмаз Орозалиев, хотя республиканский штаб ранее сообщал об обратном.

После аккаунт @commandantkg в твиттере был удален, а один из пользователей опубликовал переписку с ним о твите про штраф для президента.