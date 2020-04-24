Жители одного из многоэтажных жилых домов в Оше устроили пикник с шашлыками, из-за чего милиция начала досудебное производство по статье «Нарушение требований режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения» Кодекса о проступках.

Пресс-секретарь комендатуры города Ош и Ноокатского, Кара-Суйского района Ошской области Жениш Аширбаев сообщил, что сам случай произошел около недели назад. В ходе следствия выяснилось, что жители многоэтажки собрали деньги, купили продовольствие и жарили шашлыки во дворе дома. Организатор пикника установлен.

Согласно вступившим 3 апреля в силу изменениям в законодательство, провинившихся по этой статье совершеннолетних граждан могут оштрафовать от 30 до 60 тысяч сомов или привлечь к общественным работам от 40 до 60 часов. В данной статье также предусмотрена ответственность для совершеннолетних граждан в виде ограничения свободы сроком от шести месяцев до одного года.