Видео: Бишкек во время карантина От Александра Титова - 24 апреля 2020 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min readЗа время карантина и самоизоляции мы стали воспринимать жизнь вокруг совсем иначе. Посмотрите на Бишкек, в котором совсем нет пробок и прохожих на улицах.Авторы видео: Александра Титова, Эржан Бейшеналиев Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Одной цитатой: Депутата Масалиева «коробит», когда президент Жээнбеков не носит маску Во время карантина стало больше домашнего насилия. Комендатура Бишкека рассматривает возобновление работы кризисных центров Посмотрите на карантине. Истории тех, кто работает на бишкекской свалке В Бишкеке водитель протаранил несколько автомобилей — двое госпитализированы Три семьи медиков из ЦСМ №17 заразились коронавирусом