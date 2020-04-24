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За время карантина и самоизоляции мы стали воспринимать жизнь вокруг совсем иначе. Посмотрите на Бишкек, в котором совсем нет пробок и прохожих на улицах.

Авторы видео: Александра Титова, Эржан Бейшеналиев

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