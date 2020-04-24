На юго-востоке Бишкека водитель Subaru, не справившись с управлением, протаранил несколько автомобилей. Комендатура сообщила журналистам о шести автомобилях, хотя очевидцы говорили о семи машинах.

Авария произошла на пересечении улиц Каралаева и Куттубаева примерно в 1:30 во время комендантского часа. В результате ДТП пострадали два человека — водитель и его пассажир, их госпитализировали.

Сообщается, что мужчина протаранил две Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Toyota Camry, минивэн и «Ладу».

В комендатуре Бишкека не смогли ответить, был ли водитель пьян во время наезда.

Данный факт был зарегистрирован по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» Кодекса о проступках. Назначены экспертизы.