24 апреля на брифинге комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев сообщил, что количество случаев домашнего насилия в период ЧП возросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Орозалиев заявил, что комендатура столицы готова помочь жертвам насилия и рассмотрит открытие кризисных центров.

«Мы можем рассмотреть данный вопрос, но при условии, если кризисные центры будут соблюдать санитарно эпидемиологические нормы в связи с тем, что там будет определенное скопление людей», — заявил он.

По словам Орозалиева, если такие кризисные центры откроются, то комендатура Бишкека готова обеспечивать им безопасность.

«Что касается обеспечения безопасности кризисных центров, мы готовы выставить охрану, обеспечить охрану общественного порядка, физическую охрану постояльцев центров», — сказал комендант.

Ранее глава кризисного центра «Сезим» Бубусара Рыскулова рассказывала, что она и ее коллеги добиваются от властей разрешения на продолжение работы шелтеров в условиях карантина.

За первые три месяца 2020 года в правоохранительные органы Кыргызстана поступило 2 319 обращений по фактам семейного насилия.

«Заперты с агрессивными партнёрами»

Из-за ограничений на передвижение по городу, которые власти ввели для недопущения распространения коронавирусной инфекции, многие женщины остались наедине с агрессорами и семейными насильниками без возможности сбежать.

В конце марта депутатка парламента Гульшат Асылбаева инициировала законопроект, предусматривающий для домашних агрессоров арест на 15 суток. А 1 апреля она обратилась к представителям МВД и попросила предусмотреть норму, которая позволяла бы жертвам насилия бежать из дома, независимо от комендантского часа.

«Для женщин в карантине, которые заперты в домах с агрессивными партнерами — это целое испытание, практически борьба за выживание. Что можно сделать? Можно ли сейчас в условиях карантина предусмотреть норму, которая позволяет женщинам выходить из дому при угрозе риска для своей жизни и для здоровья?» — говорила Асылбаева.

Директор Ассоциации кризисных центров (АКЦ) Толкун Тюлекова рассказывала о случае, когда женщина, пострадавшая от насилия в семье, получила охранный ордер и хотела уйти от агрессора в шелтер, но не смогла из-за карантина и прекращения работы кризисных центров.

Не имея возможности уйти в шелтеры, женщины вместе с детьми вынуждены прятаться у соседей или идти к родственникам. Но и этим из-за режима ЧП могут воспользоваться не все.