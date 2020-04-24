После того, как учителя кыргызского языка у дошкольников написали обращение и рассказали, что их зарплаты сократили вдвое (от 1400 до 4300 сомов в зависимости от стажа) Минобразования сообщило «Клоопу», что учителям сохранят полную оплату.

«Во время дистанционного обучения заработная плата работников всех образовательных организаций Кыргызстана сохраняется и будет выплачена. Также выплаты будут сделаны административному, техническому и младшему обслуживающему персоналу», — сообщили в министерстве.

То есть полную зарплату сохранят и учителям дошкольных учреждений, и преподавателям школ и вузов. Полную зарплату сохранят из-за того, что для многих это единственный источник дохода.

«В связи с тем, что заработная плата является единственным источником дохода для данных работников и их семей, всем работникам образовательных организаций будет сохранена и выплачена заработной платы», сообщает Минобразования.

Министерство ссылается, что сотрудников учебных заведений сначала отправили на длительные каникулы, а потом на дистанционную работу из-за режима ЧП.

Обращение учителей кыргызского

Обращение к Минобразования, депутатам и кыргызстанцам написали учителя кыргызского языка у дошкольников Аламединского района Чуйской области. Они рассказали, что оплата труда у них итак была небольшой и лишь недавно ее немного повысили — от 3000- 5000 сомов до 4300-7000 сомов.

Но во время режима ЧП оплату труда сократили вдвое и люди боялись, что она останется такой и дальше — им сказали, что неправильно повысили им зарплату до этого, и повышение оплаты труда касалось только учителей школ.

«Теперь нам говорят, что впредь наша зарплата будет такой. В такое сложное время как мы будем кормить наших детей за 2500 сомов?» — спрашивали они.