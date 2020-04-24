Комендатура Бишкека сообщила о задержании мужчины, который продавал поддельные спецпропуска и справки о занятости. Найти задержанного помог журналист одного из отечественных телеканалов.

В интервью «Спутнику» журналист рассказал, что узнав о незаконной продаже документов, сразу обратился в милицию.

«22 апреля обратился к сотрудникам патрульной милиции. Мы начали работать вместе и назначили этому мужчине встречу на следующий день. […] Потом на встречу отправили [подставного] человека. Когда мужчина вытащил папку с документами, его задержали и отвезли в следственный отдел ГУВД Бишкека», — сказал журналист.

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев на брифинге 24 апреля сообщил, что задержанный продавал поддельные пропуски по 1500 сомов. У него изъяли поддельную печать, клише и пропуски.

«Назначены необходимые экспертизы. О результатах расследования объявим позже», — сказал он.

Всего же по словам коменданта с начала введения режима ЧП в столице совершено 1458 преступления, из них раскрыто 1326.

Режим ЧП в столице, а также в некоторых городах и районах страны продлевают уже во второй раз. Сейчас он действует до 30 апреля. Минздрав сообщал, что с 20 по 24 апреля в Кыргызстане ожидался пик заражения, после которого число заражённых и нагрузка на медиков должны постепенно пойти на спад.

По состоянию на 24 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 656 зараженных коронавирусной инфекцией из которых 147 в Бишкеке.

Всего за время пандемии в Кыргызстане умерли уже 8 человек с COVID-19, выписано из больниц с отрицательным результатом 322 человека.