Министр здравоохранения сообщил, что коронавирус обнаружили у одного из кыргызстанцев, которые 22 апреля прилетели из Новосибирска. Всего на рейсе было 177 человек.

В Минздраве не смогли точно сказать, сколько людей находились в близком контакте с зараженным, но сообщили, что эти люди находятся в обсервации.

«Все контактные остаются в обсервации. Круг контактных самых близких выявляется и оставляется на обязательный 14-дневный карантин в обсервации. Остальных при первом отрицательном ПЦР-анализе отправляют домой, на домашний карантин», — сообщили нам в Минздраве.

Сейчас проверяют анализы кыргызстанцев, которые вернулись из Стамбула 24 апреля — на борту было 349 пассажиров.

На предыдущем рейсе из Турции, который был 17 апреля, также обнаружили одного зараженного. Контактировавшего с ним отправили в обсервацию.