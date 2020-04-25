Второе издание – для детей, так что историю про глаза убрали.

Иллюстрация Теодора Герцена

Вообще в кыргызском фольклоре много мрачных мест. Не только в сказках, но в легендах.

Как образовался Иссык-Куль? Из-за проклятия. Жестокий хан домогался девушки. Она прокляла хана и выбросилась из окна его крепости. Рухнула крепость, вода залила долину.

А легенда о Буране? Дочери хана напророчили смерть от укуса каракурта, хан выстроил башню и заточил туда дочь. Как известно, все кончилось плохо.

Джети-Огуз – семь красных утесов – это семь красных быков, забитых на тое вместе с девушкой злым ханом.

А знаете ли вы что стало причиной появления кыргызской музыки? Охотник Камбар услышал необычный звук и отыскал его источник – звенящую тонкую нить. И нить эта, как оказалось, была «длинной высохшей жилкой». «Вероятно, белка или какой-нибудь другой зверек неудачно прыгнул, наскочил на острый сук, распорол себе брюшко, и тонкая кишка протянулась от одного сучка к другому» [II, с. 322]. Позже Камбар выстругал первый комуз и протянул три нити. Так появилась кыргызская музыка. Спасибо белке.

Иллюстрация Лидии Ильиной

Вернемся к сказкам. В одной из них джигит бьет повстречавшегося старика булавой по голове. А потом спрашивает: «Как случилось, что после моего удара булавой с железной подвеской твоя голова осталась цела и мозги не разлетелись?» Оказывается, аксакал сделал особый колпак из трех слоев: первый и третий из ваты, а второй – из круглого жестяного диска.

В сказках встречаются не только суперпредметы, но и суперспособности. В сказке «Семеро сыновей» каждый из семи братьев обладает удивительной способностью. Одна из них поразительна – мужчина умеет в любых условиях добывать еду. И когда в пути джигиты проголодались, «тот из братьев, который мог найти пищу для всех, что-то пошептал, и сразу же перед ними появились мешки с хлебом, топленое масло и три барана».

Я прошу кыргызстанцев, смотревших современные кинокомиксы «Marvel» и «DC», честно ответить на вопрос, могут ли они назвать суперспособность лучше той, которая может из ниоткуда вызвать трех баранов? Такой человек и сегодня стал бы самым почитаемым героем Кыргызской Республики.

Иллюстрация Лидии Ильиной

У кого-кого, а у волка такой способности не было. Вот бежал он, погоняемый голодом, и наткнулся на кусок казы (конская колбаса).

«– Эй, казы, я тебя съем! – воскликнул волк.

– Почему? – спросила та.

– Потому что я голоден, – отвечал волк».

И кусок казы посоветовал волку пойти дальше, где он найдет целую казы. Целая казы послала волка к белой тощей козе, та послала его к черной жирной козе, а та – к сивой кобыле на болоте. Кобыла попросила сначала вытащить ее из болота. Волчара спросил: «Теперь я могу тебя съесть?» «Съешь, только сначала, будь добр, напиши на моем копыте свое имя». Ясно, чем это закончилось.

Социальная проблематика

В кыргызских сказках поражает не только волшебство, но и социальная, бытовая точность. Например, в сказке «Два друга» хану понравилась девушка (конечно, ему нет дела, что она с другим джигитом). Он выходит к своим людям и говорит, мол, отдам все, если приведете девушку ко мне.

«Из толпы вышла горбатая старуха с медным лицом и выпученными глазами.

– Я разыщу золотоволосую девушку. Какую награду я получу, хан? – спросила она.

– Я дам все, чего ты захочешь».

Как вы думаете, чего хотела старуха?

«– Подари мне молодого джигита, – попросила старуха».

Старухе удается похитить девушку. Хан устраивает той, но джигиту девушки удается ее выкрасть у хана. О чем жалеет хан? «Народ закричал, а хан разозлился: и невесты лишился, и напрасно потратился на свадебный той» [I, с. 85-86].