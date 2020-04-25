Киновед Султан Усувалиев изучил кыргызские сказки и решил рассказать об их необычных героях, сказках-шутках и грустных легендах, социальной проблематике в фольклоре, и писателях и ученых, которые в свое время собирали сказки, чтобы сохранить их для кыргызской культуры.
Часто думают, что сказки для детей: нравоучительные истории про смекалку, доброту, народную мудрость, сказки про животных. Разве мы не выросли из детских штанишек? Зачем перечитывать их будучи взрослыми?
С такими мыслями приступил я к чтению кыргызских сказок. И посыпались неожиданности.
В первой сказке собака выпила молоко, которое налили коту. «Разозлился кот и одним махом выцарапал собаке глаза. Собака ослепла, а вскоре околела». Во второй сказке перепел веселит лису. Садится на голову женщины, ее сын чтобы сбить его кидает палку, но попадает ей в голову. Лиса смеется: «Ты меня здорово рассмешил. Жаль только, что на женщине был элечек (женский головной убор), а не тонкая шаль. Если бы мальчик разбил матери голову, я была бы совсем довольна». В третьей сказке мышь в ярости вспарывает брюхо разжиревшему баю. В четвертой волк, обратившись в красавицу, приходит к хану. «Захотел хан обнять и поцеловать красавицу, но она обернулась волком и перегрызла ему горло».
«Ничего себе сказочки», – подумал я. Дальше – веселее. В сказке «Добряк и злодей» двое всадников голодают в пути. Злодей, естественно, просит добряка зарезать его лошадь (не свою же). На какое-то время это им помогает. Потом голод наступает вновь. И злодей говорит: «Дай мне съесть твои глаза». Добряк отдает свои глаза. Кстати, любопытно сравнить одну и ту же сказку в разных изданиях кыргызских сказок:
– Эй, друг, сделай опять доброе дело. Дай мне съесть твои глаза. А потом я зарежу своего коня.
Добряк и на это согласился. Злодей вырвал у него оба глаза, столкнул его в овраг, а сам ускакал [I, с. 150]. «Добряк и злодей».
А когда кончилось и это мясо, завистник снова говорит своему спутнику:
– Эй, добряк, теперь я зарежу своего коня. Только ты закрой глаза!
Закрыл добряк глаза, а завистник хлестнул коня и ускакал [II, с. 47]. «Добряк и завистник».
Второе издание – для детей, так что историю про глаза убрали.
Вообще в кыргызском фольклоре много мрачных мест. Не только в сказках, но в легендах.
Как образовался Иссык-Куль? Из-за проклятия. Жестокий хан домогался девушки. Она прокляла хана и выбросилась из окна его крепости. Рухнула крепость, вода залила долину.
А легенда о Буране? Дочери хана напророчили смерть от укуса каракурта, хан выстроил башню и заточил туда дочь. Как известно, все кончилось плохо.
Джети-Огуз – семь красных утесов – это семь красных быков, забитых на тое вместе с девушкой злым ханом.
А знаете ли вы что стало причиной появления кыргызской музыки? Охотник Камбар услышал необычный звук и отыскал его источник – звенящую тонкую нить. И нить эта, как оказалось, была «длинной высохшей жилкой». «Вероятно, белка или какой-нибудь другой зверек неудачно прыгнул, наскочил на острый сук, распорол себе брюшко, и тонкая кишка протянулась от одного сучка к другому» [II, с. 322]. Позже Камбар выстругал первый комуз и протянул три нити. Так появилась кыргызская музыка. Спасибо белке.
Вернемся к сказкам. В одной из них джигит бьет повстречавшегося старика булавой по голове. А потом спрашивает: «Как случилось, что после моего удара булавой с железной подвеской твоя голова осталась цела и мозги не разлетелись?» Оказывается, аксакал сделал особый колпак из трех слоев: первый и третий из ваты, а второй – из круглого жестяного диска.
В сказках встречаются не только суперпредметы, но и суперспособности. В сказке «Семеро сыновей» каждый из семи братьев обладает удивительной способностью. Одна из них поразительна – мужчина умеет в любых условиях добывать еду. И когда в пути джигиты проголодались, «тот из братьев, который мог найти пищу для всех, что-то пошептал, и сразу же перед ними появились мешки с хлебом, топленое масло и три барана».
Я прошу кыргызстанцев, смотревших современные кинокомиксы «Marvel» и «DC», честно ответить на вопрос, могут ли они назвать суперспособность лучше той, которая может из ниоткуда вызвать трех баранов? Такой человек и сегодня стал бы самым почитаемым героем Кыргызской Республики.
У кого-кого, а у волка такой способности не было. Вот бежал он, погоняемый голодом, и наткнулся на кусок казы (конская колбаса).
«– Эй, казы, я тебя съем! – воскликнул волк.
– Почему? – спросила та.
– Потому что я голоден, – отвечал волк».
И кусок казы посоветовал волку пойти дальше, где он найдет целую казы. Целая казы послала волка к белой тощей козе, та послала его к черной жирной козе, а та – к сивой кобыле на болоте. Кобыла попросила сначала вытащить ее из болота. Волчара спросил: «Теперь я могу тебя съесть?» «Съешь, только сначала, будь добр, напиши на моем копыте свое имя». Ясно, чем это закончилось.
Социальная проблематика
В кыргызских сказках поражает не только волшебство, но и социальная, бытовая точность. Например, в сказке «Два друга» хану понравилась девушка (конечно, ему нет дела, что она с другим джигитом). Он выходит к своим людям и говорит, мол, отдам все, если приведете девушку ко мне.
«Из толпы вышла горбатая старуха с медным лицом и выпученными глазами.
– Я разыщу золотоволосую девушку. Какую награду я получу, хан? – спросила она.
– Я дам все, чего ты захочешь».
Как вы думаете, чего хотела старуха?
«– Подари мне молодого джигита, – попросила старуха».
Старухе удается похитить девушку. Хан устраивает той, но джигиту девушки удается ее выкрасть у хана. О чем жалеет хан? «Народ закричал, а хан разозлился: и невесты лишился, и напрасно потратился на свадебный той» [I, с. 85-86].
Ох уж эти ханы. Над ними потешается Апенди и другие герои сказок. Доходит и до убийств. Один хан обирал народ, а в конце угорел в юрте. Другой хотел попасть в рай, да ушел на дно реки с котелком на шее. Третьего вообще народ убил и поставил вместо «злого» «доброго».
Какая утопическая фраза в начале сказки: «Это было в давние времена, когда люди делились на богатых и бедных и верили в добрых и злых волшебников, способных творить разные чудеса»!
Здесь и проблема социального неравенства, и борьба против несправедливости. Не боятся кыргызские жомокчу (рассказчики сказок) рассказывать и о таких проблемах как алкоголизм и наркомания. Один парень беспробудно пил. Встретил ханскую дочь, которая тоже пила. И вот она рассказывает, как пережила времена сухого закона:
«Несколько дней я еле сдерживала себя. Потом послала служанку, но она вернулась ни с чем: не то чтобы продавать, каждый боялся даже говорить о вине. Я еще потерпела два дня, потом послала служанку достать что-нибудь вместо вина. Вскоре она вернулась и принесла анашу. Никто из нас раньше не курил. Поэтому продавец послал слугу, который должен был научить меня курить анашу… Закурив, я почувствовала радость и забыла о вине» (под словом «анаша» в книге сноска – «наркотик, употребляемый как опиум для курения») [I, с. 145].
Кстати, сказка дана не только в издании 1981 года, но и 1968-го (и оно – для старшего школьного возраста). Сейчас бы, наверное, особые ревнители нравственности не стали бы ее печатать. А я вижу в этом зрелость наших сказителей и тех, кто собирал и издавал сказки. К тому же смысл сказки – победить такие пороки: парень и девушка дают клятву больше никогда не пить и не курить. Поэтому название ее – «Двое молодых родились заново».
Представленных примеров достаточно для того, чтобы утверждать: кыргызские сказки интересны и неожиданны не только для детей, но и для взрослых.
Перед ними предстанет удивительный мир, где они узнают, почему арча зеленеет 12 месяцев в году; кто такой Тесто-великан (почти что Тесто-мэн); что это за жуткие создания – «жез-тумшук», проламывающие черепа охотников по ночам; и найдут сказку, где больному вскрывают череп, чтобы убрать оттуда многоножку.
Но, спросят меня читатели, неужели все кыргызские сказки о жестокостях? Конечно, нет. Это лишь элементы. Сказки остаются сказками – они о добре и зле, любви и дружбе, мастерстве и ловкости… Я вывел на поверхность детали, подчеркивающие необычность сказок, способных конкурировать с современной литературой, кино и сериалами, и привлечь к ним внимание.
Какое издание сказок – лучшее?
Все кыргызские сказки, которые мы читаем на русском языке, были изданы в советское время. Это разные книги под одним названием – «Киргизские народные сказки».
До издания 1944 года (лит. обработка Н. А. Мучника) я не добрался, судить не могу. Позже, по сути, сложились две основные книги.
Первая – сказки в пересказе для детей Н. Алембековой. Они выходили в 1966, в 1972 и вошли в издание 1987 года, составленное П. Г. Леденевым, – в зеленой обложке, на которой изображен батыр, пронзающий копьем дракона (наш Георгий Победоносец). Оно интересно тем, что там, во-первых, встречаются сказки, которых нет в других сборниках; во-вторых, в издание включены сказки кыргызских писателей (Ч. Айтматова, К. Джантошева и других).
История второй книги началась в 1954 году. Тогда вышли «Киргизские народные сказки», составленные и обработанные театроведом Дмитрием Львовичем Брудным (перевод Г. Шариповой). Причем это издание выходило под знаком Института литературы и языка при Академии наук СССР. Позже к Брудному подключился писатель Касымбек Эшмамбетов. Кроме того, что они искали и обрабатывали сказки, они записывали их сами. Издания выходили в 1962, 1968 (с замечательным оформлением Лидии Ильиной), 1977 и, наконец, в 1981 году вышло второе и дополненное издание.
По сей день – это наиболее полное собрание киргизских сказок на русском языке и, на мой взгляд, – лучшее. Во-первых, в переводе и обработке Брудный и Эшмамбетов сохраняют детали. Сравните сами финал сказки про дехканина Макмута, благодаря смекалке победившего великана:
«Тогда звери уговорили великана пойти вместе с ними к Макмуту.
Пошли великан, лиса да волк. Видят: идет им навстречу Макмут.
– Ах вы, мои верные друзья! Как хорошо, что ведете беглеца! – воскликнул Макмут.
Тут великан испугался пуще прежнего. Одним ударом убил он и лису, и волка.
– Лучше мне умереть, чем слышать, как все будут дразнить меня за то, что я убежал от Макмут! – решил великан. Спрыгнул с высокой скалы и разбился.
Так Макмут победил своих врагов.
Недаром говорят: «Сильный побеждает одного, разумный – тысячу» [II, с. 52].
«Тогда лиса уговорила великана пойти вместе с ней к Макмуту.
Как только увидел Макмут лису вместе с великаном, сразу понял в чем дело и решил перехитрить лесу.
– Ах ты, мой верный друг лиса! – воскликнул он радостно. – Какая ты умница, что ведешь беглеца!
Тут великан испугался сильнее прежнего. Одним ударом он убил лесу и убежал.
Макмут содрал с лисы шкуру, продал ее и купил овцу. Овца принесла ему двух ягнят. Выросли ягнята, стали овечками – принесли ему четырех ягнят, потом тысячу, и выросло у Макмута целое стадо.
Макмут пас своих овец, жена стригла с них шерсть, а из шерсти пряжу пряла. Построили они новую юрту и стали в ней жить.
А великан больше никогда не показывался: очень уж Макмута боялся.
Недаром ведь говорят: «Умный побеждает сильного; сильный побеждает одного, разумный – тысячу» [I, с. 47].
Во-вторых, книга снабжена списком примечаний – откуда взята сказка, когда и в каком селе она записана, кем рассказана и так далее. И имеет принятое в научных изданиях деление на волшебные сказки, бытовые, сказки о животных и легенды.
В-третьих, издание великолепно проиллюстрировано – над книгой работал знаменитый художник Теодор Герцен. Если это имя вам не знакомо, вспомните иллюстрации к эпосу «Манас» – работой над ними Теодор Теодорович обессмертил свое имя.
Надеюсь, когда-нибудь о работе Дмитрия Брудного и Касымбека Эшмамбетова (да и всех собирателей сказок) будет написан отдельный труд.
Здесь много вопросов, на которые могут ответить только исследователи кыргызского фольклора. Например, известно, что основное хранилище сказок – это фонды Института кыргызского языка и литературы им. Ч. Айтматова при Академии наук КР. Институт выпустил 40 томов кыргызского фольклора (на кыргызском языке), есть среди них и несколько томов сказок.
Насколько это научные издания, есть ли там научный аппарат, комментарии, статьи ученых, и насколько они отличаются от издания 1981 года, например? Ведь до сих пор научного издания кыргызских сказок на русском языке нет.
Другой вопрос – составлен ли у нас свой бестиарий (если кратко, каталог волшебных существ)? Понятно, когда речь идет про пери, дэвов, драконов, – они встречаются во множестве восточных сказок…
Кстати, дракон зовется «аджыдар» (ажыдаар). Как он выглядит? Как его представляли? Только в одной сказке есть такое упоминание: «Алпкаракуш – мифическая птица, громадный черный орел». Это уникальный птица или род птиц? А вы слышали про существо «мите» (упырь, вампир), которое появляется в образе старухи, высасывающей кровь из коленок девушек, а потом пожирающей их? Это же все очень интересно.
Вопросов много. Надеюсь, наши ученые откликнутся на них – дискуссией, статьей, книгой. А пока исследователи работают, возьмите книгу с полки и откройте для себя мир народного воображения.
В докладе краеведа Ф. Пояркова «Каракиргизские легенды, сказки и верования» 1899 года есть такое место:
«У каракиргизов есть поверье: что кто из них хотя бы раз в год не поест лошадиного мяса и не попьет кумысу, у того расстроятся мозги и с таким человеком может случится сумасшествие».
Почему бы в этот список не добавить чтение сказок? Ведь не одним кумысом жив человек.
Благодарю Альбину за идею статьи; Веру – за ценные замечания.
I – Киргизские народные сказки / Пер. с кирг., сост. и обраб. Д. Брудного и К. Эшмамбетова. Предисл., авт. примеч. Д. Брудного. – 2-е изд., доп. – Ф.: Кыргызстан, 1981.
II – Киргизские народные сказки: Для детей сред. школ. возраста / Пер. с кирг. Сост. Леденёв П. Г.; Худож. К. Сейталиев. – Ф.: Мектеп, 1987.