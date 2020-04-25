После того, как в соцсетях распространились фото и видео с рынка «Азиз» — пользователи сообщали, что видели, как МЧС разгрузило там муку из Фонда госматрезервов, МЧС и мэрии Бишкека пришлось дать разъяснения.

МЧС сообщило, что действительно разгрузило гумпомощь на рынке, причем еще 20 апреля. В мешках был сахар — всего 7,5 тонн. Груз привезли на рынок для администрации Первомайского района.

Министерство сообщило, что локацию разгрузки продуктов выбирает орган местного самоуправления — в данном случае Первомайская администрация. От МЧС требуется лишь доставка до места разгрузки.

Комментарий дала и мэрия Бишкека — в муниципалитете сообщили, что на рынке привезенный МЧС продукт расфасовывали для нуждающихся.

Замглавы Первомайского района Адилет Малдыбаев говорит, что на рынке находятся специальные склады для муки, риса и сахара — в них складирует продукты для нуждающихся и администрация района. Потом продукты расфасовывают и передают гражданам.

Он подтвердил, что МСЧ привозило на рынок «либо муку, либо сахар» — сейчас в складах 150 мешков сахара, которые расфасуют по три килограмма в пакет и передадут 8 000 нуждающимся жителям района.