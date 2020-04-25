Глава Минздрава сообщил, что надбавки за борьбу с коронавирусом выплатили только чуть более 600 медикам.

«На сегодняшний день 6030 медицинским работникам, задействованных в борьбе с COVID-19, были выплачены доплаты на общую сумму 34 млн 716 тыс. сомов. Полный список медицинских работников еще устанавливается», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

Выплатить надбавки за март медикам обещали в течение нескольких дней еще 8 апреля.

Почему выплаты затягивают

В середине апреля депутатка Аида Касымалиева в интервью «Кактусу» предположила, что Минздрав затягивает с выплатами, чтобы добавить в списки медиков «своих».

После этого «Минздрав» сообщил «Клоопу», что выплаты задерживаются потому что «руководителями организаций здравоохранения предоставляются первичные документы поздно и не в полном объёме», а «некоторые организации, чтобы получить дополнительные выплаты, включают в табели учета рабочего времени сотрудников, не работавших в очаговых территориях».

Что за выплаты

Надбавки полагаются как медикам, вынужденных работать в карантинно-казарменном положении — они работают в зонах риска, не возвращаются домой, а работают определенный срок и после отправляются в карантин — так и медикам, работающим по обычному графику, но также рискующих заразиться коронавирусом.

День работы врача в казарменном положении оценивают в 1 854 сома. Среднего медперсонала — в 1 483 сома, младшему и техперсоналу в 1 297 сомов, кроме того есть дополнительные суточные за лечение коронавирусных больных в 500 сомов в день.

Работающим в очаговых зонах по графику будет выплачиваться почасовая надбавка. Врачам — по 98,88 сомов, среднему медперсоналу по 86,52, а младшему и техперсоналу по 74,16 сома.