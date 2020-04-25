Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сообщил о заражении трех медиков в Бишкеке. Всего за сутки зарегистрировали четырех зараженных в Бишкеке (и еще пять по стране) — а значит кроме зараженных медиков есть один пациент.

Всего среди медиков 175 случаев заражения. Им полагаются компенсации в 200 тысяч сомов за заражение и миллион в случае смерти.

Республиканский штаб сообщил, что всего 65 медработников выздоровели от коронавируса — они выписаны из стационара. Среди них 22 врача, 28 сотрудников из среднего медперсонала, 10 из младшего медперсонала и 5 других специалистов. Все они приступили к своей работе.

В стране 665 случаев заражения — это вместе с восемью погибшими и 345 выздоровевшими. 312 человек остаются в больницах — в реанимации шесть человек.

Большая часть случаев заражения в Ошской области — 157, плюс еще 108 в Оше.

В Бишкеке 151 случай заражения, а в Чуйской области 43. Порой больных из Чуйской области переводят в больницы Бишкека, особенно если они в тяжелом состоянии.

В Джалал-Абадской области 109 случаев заражения. В Баткенской области шесть случаев заражения — она прекрасно демонстрирует пример сдерживания пандемии.

В Нарынской области 83 случая заражения, в Иссык-Кульской восемь, а в Таласской зараженных нет вовсе за месяц сдерживания пандемии в Кыргызстане.