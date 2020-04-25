«Больных с коронавирусом лечат бесплатно. Все расходы на лечение покрываются за счет государства – лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и койко-место в стационаре. Лечение делится на 4 вида в зависимости от формы заболевания – легкая, средняя, тяжелая, критическая. Так, на лечение 1 пациента в зависимости от формы заболевания расходуется 7 988 сомов, 16 370 сомов, 74 764 сомов, 118 807 сомов соответственно»

Так сказал министр здравоохранения Кыргызстана Сабиржан Абдикаримов на брифинге 25 апреля.

Днем ранее на брифинге от Минздрава вопрос о том, во сколько обходится лечение коронавируса, задали замминистру Нурболоту Усенбаеву. Он не знал точного ответа и привел пример Узбекистана, сказав, что там на пациента тратят по 3 000 долларов (по курсу на 25 апреля больше 241 135 сомов). Усенбаев предположил, что в Кыргызстане расходуется та же сумма.

Минздраву пришлось опровергать сказанное замминистром в тот же день — министерство сообщило журналистам, что лечение обходится от 8 тысяч до 120 тысяч сомов.