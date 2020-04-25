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В архиве медицинских препринтов MedRxiv 23 апреля опубликовали самое крупное и точное исследование о смертности от коронавируса за первые 40 дней эпидемии на севере Италии. Был исследован один из эпицентров эпидемии, где жили 47 тысяч человек.

В отличие от прочих работ, ученые из Италии вообще не использовали ненадежную официальную статистику заболеваемости и смертности от коронавируса. Они анализировали другие данные: в этих районах уже доступна статистика и результаты массовых анализов, которые дают возможность определить истинные масштабы заражения и реальное количество смертей, связанных с вирусом.

Благодаря этому можно относительно точно установить и летальность вируса (Infection fatality ratio, то есть относительно реальных случаев заражения), а также то, какими демографическими потерями может угрожать миру эпидемия.

Вывод итальянских ученых: коронавирус теоретически может убить около 1% населения страны вроде Италии.

Что исследовали и что выяснили итальянские ученые?

В Италии смертность за 40 дней в эпицентре эпидемии была почти в пять раз выше, чем за тот же период в предыдущие годы.



Задача исследования — исключить все неопределенности, связанные с особенностями учета зараженных и умерших от воздействия вируса. Очевидно, инфицированные во время эпидемии учитываются плохо; в разных странах и в разное время уровень недоучета различается — он зависит от стратегии тестирования, принятой в каждый момент.

Так, в Италии в феврале и в начале марта тест на вирус делали лишь тем, у кого были ярко выраженные симптомы болезни — и то в основном только если их госпитализировали. В России в феврале и в первой половине марта тестировали людей, которые прибыли из «опасных стран», а потом — тех, у кого были симптомы и кто обратился к врачу. Лишь в апреле стали делать больше тестов «рандомно», чтобы охватить все группы населения.

Смерти в целом, скорее всего, учитываются лучше. Однако и тут есть недоучет, вызванный тем, что многие умерли не в больницах, а у себя дома или в домах престарелых и не попали в статистику «жертв коронавируса». Так, в другом исследовании (по данным из всей Северной Италии) утверждается, что официальные цифры смертности от инфекции были занижены вдвое.

«Неучтенные» смерти видны и по статистике из других стран.

Этот двойной недоучет стал основой для разных конспирологических версий. Так, утверждалось, что урон от коронавируса не выше, чем от обычного гриппа (процент смертей якобы ниже, чем считается).

Поэтому в новой работе итальянские ученые изучали данные, независимые от официальной статистики по коронавирусу, в семи муниципалитетах (10 маленьких городков) к югу от Милана, в регионе Ломбардия. Этот район был эпицентром всей итальянской эпидемии. Всего в нем живут 47 тысяч человек.

21 февраля, когда стало ясно, что эпидемия на этой территории выходит из-под контроля, границы муниципалитетов перекрыли, а внутри района ввели полный карантин. Это немедленно прервало цепочки заражения. Однако до закрытия района вирус успел распространиться за пределы охваченных болезнью муниципалитетов. Из-за этого образовались новые очаги, например в Бергамо к северо-востоку от Милана, а также в соседних с Ломбардией регионах Эмилия-Романья и Пьемонт.

Информацию о числе смертей в исследуемом районе, а также о возрасте и поле умерших собирает Итальянский институт статистики (INSTAT). В 2020 году собрана статистика по 4 апреля включительно. Исследователи сравнили данные о числе смертей с конца февраля по начало апреля 2020-го с данными за тот же период в предыдущие пять лет. Так получили данные об «избыточной смертности». Выходит, что смертность за эти 40 дней в 2020-м почти в пять раз выше, чем в предыдущие годы: 341 умерших против 70. В последние дни выборки «избыточная смертность» почти не наблюдалась, так что исследователи заключили, что появление новых данных (о смертях после 4 апреля) уже не изменит картину.

В том же районе после окончания эпидемии провели исследование десятков доноров крови на антитела к вирусу.

На основании этих данных ученые подсчитали, что уровень заражения вирусом составил по разным городкам от 21% почти до 80%, а в среднем по району — около 40% населения.

Эта доля была бы значительно выше, если бы не локдаун, введенный 23 февраля.

Предыдущие исследования эпидемии коронавируса, в которых были относительно точно известны и численность зараженных, и число умерших, имели малую выборку. Так, работа, которую многие использовали до сих пор для подсчета летальности коронавируса, основана на данных с круизного корабля Diamond Princess, где было всего чуть больше трех тысяч протестированных людей, около 700 зараженных и 11 смертей. Чем меньше выборка, тем больше сказываются даже маленькие ошибки и неточности в определении летальности.

Разумеется, в исследовании остался высокий уровень неопределенности. Так, уровень «избыточной смертности» может быть связан не только с самой эпидемией, но и с мерами борьбы с ней: смертность от автомобильных аварий и убийств в условиях карантина должна была снизиться, а потери от других болезней — возрасти из-за того, что врачи занимались больными с вирусом. Однако ученые исходили из того, что все это дает явно намного меньшую разницу, чем пятикратное повышение по сравнению с «базовой» смертностью.

В семи муниципалитетах, которые первыми попали под удар эпидемии, удалось сохранить работоспособность системы здравоохранения. Поэтому исследование не может ничего сказать о возможных дополнительных смертях, если кому-то из тяжелобольных, поступивших в больницы, не удастся оказать помощь из-за недостатка врачей и медицинского оборудования.

В регионах, где медицинская система перегружена, летальность может быть выше.

Какова летальность вируса?

Летальность новой коронавирусной инфекции в популяциях, где много пожилых людей, — 1,29%. Для людей младше 60 лет она очень мала (0,05%), а для пожилых — велика (4,25%).



Летальность коронавируса, то есть доля смертей от всех случаев заражения, составляет 1,29% (если верно, что в семи муниципалитетах заразились 40% населения). Одновременный учет «невыявленных» зараженных и умерших закрепил разделение на возрастные группы риска: летальность вируса для людей младше 60 лет очень мала (0,05%), а для пожилых — велика (4,25%).

На Diamond Princess летальность составила 1,3% (при этом на корабле были протестированы почти все пассажиры и члены экипажа, что позволило исключить ошибки, связанные с неучтенными случаями заражения). Однако на лайнере было очень много пожилых людей, так что летальность в 1,3% пришлось пересчитывать для популяции с «нормальной» возрастной структурой. Так, для возрастной структуры Китая — но по данным с Diamond Princess — была вычислена летальность в 0,6%.

Итальянская работа показала вдвое большую летальность, хотя нужно учитывать, что итальянское население — одно из самых «старых» в мире.

В более «молодых» популяциях летальность окажется ниже.

Впрочем, для популяций, где люди старше 60 лет составляют треть населения или больше, летальность ниже 0,5% невозможна.

А что итальянские данные означают для всего мира? Сколько умрет от коронавируса?

Страна, где вирусом заразились все «восприимчивые» люди, то есть 70% населения или больше, рискует потерять до 1% граждан.



Начало эпидемии в Италии показало, что вирус, если не принимать мер по сдерживанию эпидемии, может быстро распространяться на значительную часть популяции.

Позднее введение жестких карантинных мер не смогло помешать вирусу заразить десятки процентов жителей в самом итальянском эпицентре. Зато локдаун спас другие регионы: чем дальше от эпицентра, тем ниже были доли зараженных и смертность на душу населения. Но даже притом что некоторые области почти не подверглись заражению, во всей Северной Италии за первые 40 дней эпидемии погибли 0,1% жителей.

Даже вспышки, охватившие, как в Италии, только отдельные районы, приводят к росту смертности, который будет заметен в месячной статистике страны в целом. Так, очень высокая «избыточная смертность» в марте отмечена в нескольких европейских странах и регионах: Испании, Франции, Бельгии, Голландии, Англии, Шотландии. Эта «избыточная смертность» от коронавируса значительно превышает таковую при самых тяжелых эпидемиях сезонного гриппа. В Италии она была отмечена в январе 2017 года и дала вдвое меньшую «избыточную смертность», чем COVID-19 в марте 2020-го, — притом что с гриппом никто не боролся с помощью жесткого карантина.

Именно жесткие карантинные меры, очевидно, позволили многим странам победить первую волну эпидемии. Однако из-за них же не возникло «группового иммунитета», то есть большинство людей остались «восприимчивы» к вирусу; те, кто не заразился в первой волне, могут пострадать от последующих. Так что общее число погибших будет в итоге зависеть от того, насколько власти разных стран смогут сдерживать эпидемию до тех пор, как поступит в производство эффективная вакцина (или лекарство) от коронавируса.

Если в новые волны эпидемии вирус заразит всех доступных ему «восприимчивых», то есть 70% населения или более, каждая страна может потерять 1% граждан.

Ясно, что кратковременный (меньше двух месяцев) всплеск смертности от вируса в масштабах года будет выглядеть не так страшно. Однако при высоких уровнях распространения инфекции в популяции даже при летальности около 1% (или меньше!) вирус может стать главной причиной смертности за год. Сравнение с другими причинами смерти (в качестве примера взяты США) при разных масштабах эпидемии можно посмотреть тут.