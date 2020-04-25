Глава Минздрава Сабиржан Абдикаримов сообщил о выздоровлении еще 23 пациентов с COVID-19. Их тесты показали отрицательный результат, людей выписали из больниц — но это не значит, что у них есть иммунитет к коронавирусу.

Выздоровевшим нужно бережно относиться к своему здоровью и соблюдать карантин, ведь в мире фиксируют случаи повторного заражения.

Они должны еще две недели провести в домашнем карантине.

Всего в стране от коронавируса выздоровели 345 человек — а заражены и получают лечение 312 пациентов. Таким образом число выздоровевших превысило число зараженных и это хорошая тенденция. Ранее Минздрав сообщал, что ожидает пика заражения коронавирусом в Кыргызстане. После пика пойдет спад и уменьшится число зараженных и нагрузка на медиков.