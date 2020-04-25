Минздрав сообщил о девяти новых заражениях коронавирусом. По четыре в Бишкеке и Оше, один зараженный в Чуйской области.

Всего в стране 665 случаев заражения — это вместе с восемью погибшими и 345 выздоровевшими. 312 человек остаются в больницах — в реанимации шесть человек.

Число выздоровевших наконец превысило число зараженных. Это хорошая тенденция — ранее Минздрав сообщал, что скоро в Кыргызстане наступит пик заражения, а затем — неизбежный спад, снижение количества зараженных и нагрузки на медиков.