За минувшие сутки коронавирус диагностировали у еще пяти медиков — три из них в Бишкеке, по одному в Джалал-Абадской и Нарынской областях.

Всего в стране COVID-19 фиксировали у 180 медиков.

Накануне Минздрав сообщал, что 65 из них уже выздоровели и даже приступили к работе.

О первом зараженном коронавирусом кыргызстанце объявили 18 марта — с тех пор медики не раз сообщали о недостаточной защитной одежде. Сначала медиков третировали и вынуждали приносить извинения, но после резкого роста заражений среди медработников проблемы недостаточной защиты врачей обсудили в парламенте.

Зараженные медики — это не только врачи, старший и младший медперсонал больниц и поликлиник, это и санэпидемиологи. В Госсанэпидемнадзоре заразилось более 20 сотрудников — а госучреждение сотрудничало с поликлиниками и медиками. Вскоре появились зараженные из числа медиков, которые работают в поликлиника, а не в очагах заражения — а следом и о заражении их семей. У санэпидемиологов тоже заражались семьи.

Врачам, которые на работе заразились коронавирусом, полагается компенсация в 200 тысяч сомов, в случае смерти — миллион. Однако Минздрав намерен проверять, где врачи заразились и соблюдали ли они правила, прежде чем выплатить им компенсацию.

Кроме того врачам, лечащим больных с коронавирусом, полагается надбавка — сумму за март должны были выдать в начале апреля. Однако на конец апреля Минздрав сообщил, что выдал надбавку только чуть более шести тысяч медикам.