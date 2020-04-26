Уже месяц Бишкек живет в режиме ЧП. С объявлением режима чрезвычайного положения город будто замер — остановилось движение общественного транспорта, многочисленные кафе и магазины по требованию властей закрыли. Людям запретили отходить от своих домов больше, чем на полтора километра.

Почти на каждой улице появились силовики. Они либо требуют не выходить на улицу, либо проверяют маршрутные листы. Почти на каждом крупном перекрестке стоят блокпосты — патрульные проверяют наличие разрешения на передвижение по городу на машине. Иногда, пропускают машины без проверки.

Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова

Бетонный блоки, которыми силовики перекрыли малые улицы и переулки, убрали буквально через день — выяснилось, что это нерелевантные меры. Сейчас эти блоки оттащили с дорог, но никуда не убрали.

В основном, работают только продовольственные магазины, аптеки, да сотрудники муниципальных предприятий мэрии. Улицы пахнут хлоркой. Мусора почти нет. Любимая всеми Дзержинка (бульвар Эркиндик) опечатана желтой лентой — «Вход воспрещен, место происшествия». Впрочем, почти все парки сейчас опечатаны. Но это не мешает людям выгуливать там своих собак и, рано утром, пока нет силовиков, выходить на пробежку.

Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова

Движение на дорогах стало спокойнее, но нельзя сказать, что машин нет. На улицах Абдрахманова, Элебаева, Чуй чинят дорогу. На проспекте Айтматова делают новый тротуар. Сотрудники «Тазалыка» наводят красоту на площади, Молодежной аллее и возле Филармонии.

Складывается ощущение, будто город готовят к какому-то празднику. Только на лицах прохожих праздничного настроения не чувствуется — угрюмые люди спешат из точки А в Б по своему маршрутному листу.