Оригинал материала опубликован на «Медиазона Центральная Азия«. Текст: Айсымбат Токоева.

Почти четверть заразившихся коронавирусом в Кыргызстане — медицинские работники. На сегодняшний день COVID-19 выявлен уже у 180 медиков, большинство из них в Бишкеке, в Оше и Ошской области. Среди заболевших есть врачи, медсестры, санитары, работники кухни и прачки. Двое врачей, попавших в обсервацию из-за контактов с зараженными коллегами и пациентами, и специалист по доказательной медицине рассказали «Медиазоне», какие трудности испытывают их коллеги в борьбе с эпидемией.

«По своим каналам купили средства защиты»

Врачам одной из государственных клиник Бишкека пришлось покупать средства индивидуальной защиты (СИЗ) за свой счет, рассказывает ее сотрудница Курманжан. Масок, которые им выдали на работе, хватило ненадолго.

«Администрация однократно закупила через тендер средства защиты и раздала врачам, но это же все одноразовое, — говорит врач. — После одного ношения надо выкидывать. А нам же дальше работать надо. Чтобы себя защитить и не ждать манну небесную, врачи по своим каналам купили средства защиты — костюмы, обувь, очки, маски».

Курманжан отмечает, что подходящих масок в аптеках Бишкека нет, а те, которые есть в продаже, не отвечают требованиям защиты: марля, трикотаж и синтетические ткани не защищают от этого вируса.

«Неоднократно писали [в Минздрав] и просили, чтобы нам выдали из гумпомощи средства защиты, писали, что мы тоже работает с населением и незащишины. Но ответа не было», — говорит медработница.

Как минимум семь стран, а также различные международные организации и фонды отправили в Кыргызстан средства защиты для медработников в качестве гуманитарной помощи. Например, Китай передал 200 тысяч одноразовых и 10 тысяч респираторных масок, защитные костюмы и халаты. Фонды «Алибаба» и «Джек Ма» предоставили защитные костюмы, маски, бесконтактные термометры на сумму 255 тысяч долларов.

Кыргызстан получил от других стран не только средства защиты для докторов, но и тест-системы на коронавирус.

Пациентов с COVID-19 в этой больнице нет, говорит Курманжан; ее клиника гуманитарную помощь не получила. Сейчас Курманжан находится на обсервации, так как коронавирус выявили у ее коллеги, который постоянно контактировал с пациентами и другими врачами.

Активисты из организации «Партнерская сеть» и Альянса по продвижению гражданских инициатив проанализировали тендеры крупных больниц с инфекционными отделениями за февраль-март 2020 года.

Они обнаружили, что объемы закупок средств защиты «были крайне низкими». Показательный пример — больница в Ошской области, регионе с самым большим числом зараженных в стране. По данным тендеров, Ошская межобластная объединенная клиническая больница за два месяца заключила контракты на 134 млн сомов (примерно 1 млн 680 тысяч долларов) — и только 2,5% от этой суммы ушли на покупку средств индивидуальной защиты для врачей.

«Недостаточно кадров и защитных костюмов»

Мурат, врач одной из территориальных больниц на севере Кыргызстана, говорит, что их учреждение получило только десятую часть средств защиты, выделенную на район.

«Половину выделенных СИЗ отдали сотрудникам МЧС, милиционерам и другим не медицинским ведомствам. Хотя силовикам они не так нужны, как медикам. Милиционеры работают [на открытом пространстве] на постах и патрулируют — им не нужны защитные костюмы, им достаточно масок и перчаток при соблюдении безопасной дистанции», — замечает врач.

По расчетам Мурата, выделенных средств защиты врачам больницы хватит всего на неделю. Врач добавляет, что в их клинике, как и во многих других региональных больницах, вообще не было инфекциониста до начала пандемии.

«В стране не хватает врачей-инфекционистов, эпидемиологов и санврачей, — объясняет Мурат. — [С началом распространения коронавируса] Минздрав начал отправлять бригады врачей в регионы, чтобы укомплектовать больницы. В идеале так должно быть: одна бригада работает две недели в обсервации, в очаге коронавируса, а потом они должны сдать анализы и уйти сами на карантин, а их должна заменить вторая бригада. Поэтому из инфекционной больницы Бишкека, из медакадемии начали отправлять ординаторов-инфекционистов и эпидемиологов в регионы, где есть очаги заболеваний».

По словам врача, приехавший в их больницу инфекционист обнаружил, что там не соблюдались меры инфекционного контроля: «Боксы, где лежат инфицированные COVID-19, не были полностью изолированы. Медперсонал заходил через буферную зону, куда нельзя заходить, а нужно снаружи заходить, то есть коридор — чистая зона — заражался. И таких проблем было много».

В регионах, продолжает он, «последние годы в должной мере» не проводятся учения о необходимых действиях при эпидемии — и многие врачи не знают, как правильно госпитализировать больного в этом случае, как организовать стационар при вспышке инфекции и какие меры предосторожности надо предпринимать.

«Раз в год санитарно-эпидемиологическая служба приезжает и проверяет это дело. Есть специальный журнал, куда заносятся [данные об учениях]. Они проверяют журнал, наличие противочумных костюмов. Но вы же знаете, как проверки у нас проводятся — они приезжают, им стол накрывают и журнал просто заполняют», — объясняет Мурат.

Сейчас он тоже находится на двухнедельной обсервации, поскольку у одного из его пациентов нашли коронавирус, так что всех контактировавших с ним изолировали. Первый тест Мурата на COVID-19 был отрицательным, после второго отрицательного теста его выпишут из обсервации.

В пресс-службе республиканского штаба по борьбе с коронавирусом «Медиазоне» подтвердили, что сотрудники силовых структур получают часть средств защиты из гуманитарной помощи. При этом распределение, настаивают в штабе, происходит по запросам различных министерств и ведомств и здесь «нет фаворитов».

«Все поступившие средства финансовые или в виде медсредств распределяются строго по назначению, — подчеркивают в пресс-службе. — Например, если передали медикам, то получают они, а не силовики».

Плохая организация работы медиков

Проблема Минздрава заключается в плохой организации работы медработников, считает специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова, которая занимается разработкой клинических стандартов.

«Вот врачу дали команду ходить в обсервацию и брать мазки, он приходит и общается с пациентами, собирает анкеты, он работает там 5-6 часов, а потом возвращается на основное место работы. Опасность в том, что человек из «грязной» зоны пришел в «чистую зону» — на свою работу, а там коллеги в одном кабинете и свои пациенты в отделениях», — говорит Барыктабасова.

Специалистка отмечает, что необходимо держать медиков на одном объекте и организовывать их работу вахтовым методом, чтобы они не взаимодействовали с другими врачами — как это было в центре семейной медицины №17 Бишкека, врачи которой заразились коронавирусом от приходящих эпидемиологов.

«Эпидемиологи работают в составе мобильных бригад и выезжают на вызовы, посещают обсервацию, также они сами проверяют и курируют работу ЦСМов, стационаров, — говорит Барыктабасова. — Получается, что один эпидемиолог или инфекционист работает на разных участках и в один день посещает несколько объектов, а в конце рабочего дня возвращается домой. Не исключено, что он масштабирует заражение через контакты сам».

Еще одна проблема врачей — недостаток средств защиты, добавляет она. Некоторые медработники в регионах используют защитные костюмы не по одному разу — стирают и надевают опять.

«Изначально, до распространения вируса в стране, медики всегда были на самообеспечении средствами индивидуальной защиты, — говорит Барыктабасова. — Когда пошли случаи заражения, то им сказали самообеспечиваться, и медики самостоятельно стали искать и приобретать СИЗ. Первые СИЗы были плохого качества: самопошив или кустарного производства. Такие СИЗы непригодны для целей медицинского назначения».

Штаб: средства защиты есть, жалобы проверяются

Глава республиканского штаба по борьбе с коронавирусом и вице-премьер-министр Кубатбек Боронов утверждает, что проблем с обеспечением медработников защитными костюмами нет.

«Жалобы, поступаемые от медработников, изучаются и даются поручения по устранению недостатков. Министерству здравоохранения совместно с полномочными представителя Правительства в областях, акимами районов необходимо усилить контроль за обеспеченностью каждого врача, медицинского персонала, работающего в очагах заражения инфекцией и контактирующего с больными коронавирусом, средствами защиты в достаточном объеме», — сказал Боронов на встрече штаба 18 апреля.

Он поручил местным властям проконтролировать обучение медработников санитарным правилам «для недопущения инфицирования». На встрече штаба руководители областей отчитались, что в их регионах есть «необходимое количество СИЗов» и что из Бишкека им доставляют все необходимые средства защиты.

Тем временем сами кыргызстанцы и активисты начали объединяться и закупать средства защиты для медработников. Так, народный штаб «Биз Барбыз» по противодействию коронавирусу собрал пожертвований на 2,7 миллиона сомов (34 тысячи долларов), большую часть средств потратили на пошив почти 10 тысяч защитных костюмов для врачей.