Хочу поделиться с вами тем, как коронавирусом заболела мой самый близкий, любимый человек — моя Апо.

Как это случилось

Мама и братишка вообще из квартиры не выходили, когда объявили карантин и ЧП. Но папе приходилось быть в зоне риска, работать в авральном режиме. В итоге папа оказался переносчиком и заразил маму, но сам не заболел. Мама и папа приболели: чувствовали слабость, болели суставы, головная боль и небольшая температура около 37. Не было явных симптомов, как кашель, боль в груди, высокая температура. Поэтому родители были уверены, что это просто простуда. Но я чувствовала что-то неладное + зная, что у папы коллеги заболели, умоляла их на всякий случай сдать тест. Папа взял больничный.

11 апреля мама, папа и мой братишка сдали тест на коронавирус.

12 апреля вышли результаты: у папы и братишки — отрицательный, у мамы — положительный.

12 апреля ночью маму забрали и положили в инфекционную больницу.



Объясняю, почему папа был в зоне риска. Папа работает в Санэпидемстанции.

Сотрудники СЭС ездили в места, где обнаружили новых заразившихся, чтобы дезинфицировать территорию, они встречали новых прибывших в аэропорту, у них можно было сдать бесплатный тест на коронавирус. Они были в зоне риска как и все врачи в эти непростые дни.

Сотрудников не обеспечили нормальной защитной экипировкой. До тех пор, пока одна женщина, владеющая швейным цехом, не подарила им защитные костюмы, они работали в тоненьких одноразовых халатах и масках. В итоге около 10 сотрудников заболели, некоторые заразили членов своих семей (как в нашем случае).

Заболевшим сотрудникам не то, что компенсации не выплатили, а даже пытаются их обвинить в неосторожности.

Это всё, что вы должны знать об отношении наших властей к врачам, которые жертвуют своим здоровьем и жизнью в борьбе с коронавирусом.

Когда узнала о произошедшем, меня трясло, я рыдала и не могла успокоиться. Три дня была на валерианке, болело сердце, постоянно слёзы. Но пыталась держаться ради сына, ради родителей и 11-летнего братишки, которому в эти дни было морально тяжелее всего. Лучшим решением в эти дни было не заходить в личные аккаунты в соцсетях и не читать никаких новостей/страшных мифов/фактов о коронавирусе. Потому что начинаешь автоматически проецировать на своей ситуации.

Первые дни убивал меня изнутри мамин слабый голос. Каждый раз разговаривая с ней по телефону, я плакала в душé, но говорила притворным весёлым голосом: «Апо, всё будет хорошо! вы поправитесь. мы вас любим».

Морально очень тяжело осознавать свою беспомощность, когда не можешь приехать к маме обнять её, поддержать, накормить и ухаживать. Осознание собственной никчёмности в этой ситуации было почему-то самым тяжёлым для меня.

Ещё добивало то, что 2 дня маме ничего не говорили, лечение не назначали. Оказывается, в первые дни у мамы взяли анализы и сделали рентген лёгких.



Затем была супер новость: анализы и снимок лёгких хорошие. За мамой будут просто наблюдать. Она всё это время пила витамины для иммунитета. Это не реклама, может кому нужно: мама пила витамины от «Сибирского здоровья».

С каждым днём состояние мамы становились лучше, голос бодрее, она уже начала планировать, что сделает, когда выйдет из больницы, куда пойдёт красить волосы.

Но я не могла до конца успокоиться, пока её не выпишут из больницы. Всё это время продолжала переживать внутри и молиться.



Хочу сказать огромное СПАСИБО медицинскому персоналу инфекционной больницы за самоотверженный труд.

Они неделями не видят свои семьи. Смена длится 6 часов, всё это время они потеют в защитных костюмах, не могут сходить элементарно в туалет. Живут в другом корпусе и работают за гроши.

Хочу обратиться к тем, у кого возможно заболели родные или кто заразился коронавирусом.



Во-первых, никогда не занимайтесь самолечением.

Из-за этого могут быть осложнения. Папин коллега попал в реанимацию из-за того, что думая, что у него простуда, принимал уколы. К счастью ему сейчас лучше.



Во-вторых, симптомы могут быть не такими явными, как пишут везде. Лучше подстраховаться и провериться на коронавирус, даже если у вас простые признаки простуды.

В-третьих, не читайте новости/мифы/ролики о коронавирусе. Будете заниматься самовнушением и будет расти тревога в душе.



В-четвёртых, постарайтесь мыслить позитивно. Настраиваться на хорошее, думать о положительном исходе, отвлекаться на весёлые комедии/работу. Верьте,что всё будет хорошо.



Если с вами или с вашими родными это случилось, можете написать мне, постараюсь поддержать и обнять виртуально.



Это был мощный урок для меня: ценить родных, чаще звонить и писать им, чаще встречаться, не жалеть денег на впечатления и путешествия. Главное — здоровье, а всё остальное че_пу_ха.



Наша история закончилась хорошо. Апо сегодня выписали из больницы.



Берегите себя. Всем крепкого здоровья.