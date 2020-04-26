Минздрав сообщил о выписке из больницы 85-летней женщины из Ала-Буки в Джалал-Абадской области. Выписывают больных после того, как их анализы на коронавирус дают отрицательный результат.

«Женщина была в числе граждан, вернувшихся в середине марта из малого хаджа. Сразу по прилету в Бишкек, 13 марта у всех пассажиров, включая ее взяли ПЦР-анализ. Он оказался положительным, в результате чего бабушку положили в стационар», — сообщил Минздрав.

По ее словам, коронавирус у нее протекал бессимптомно.

Женщину в хадже сопровождала сноха, ее анализы были отрицательными, но она тоже положили в обсервацию.

«В Ала-Букинском районе 14 пациентов с подтвержденным Covid-19, у большей части заболевших болезнь протекает бессимптомно. Тяжелобольных, к счастью, нет», — сообщает Минздрав.

Из больниц за месяц пандемии в Кыргызстане выписали уже 370 человек, еще 304 человека продолжают получать лечение в больницах, шесть из них в реанимации. Восемь человек с Covid-19 умерли.