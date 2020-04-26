Мэрия Каракола сообщила, что 47-летняя женщина наглоталась таблеток, потому что в карантине не могла прокормить детей. Ее спасли.

Женщина работала разнорабочей до карантина и зарабатывала ежедневным трудом. У нее двое детей школьного возраста, семья живет в съемной квартире.

Мэрия Каракола и реабилитационный центр «Тирек» оказали помощь семье продуктами. Ситуацию прокомментировало и Минтруда — сообщили, что ее данные внесли в общую базу на получение продуктов.

Минтруда также сообщило, что у женщины есть ребенок с инвалидностью, поэтому ему ежемесячно выплачивают 4 000 сомов пособия, а ей — 4 900 сомов. Такая оплата предоставляется родителям детей с инвалидностью за то, что они лишены возможности устроиться на полноценную работу, ведь большую часть времени должны заботиться о ребенке.

«В начале объявления ЧС в стране оказана помощь в виде продуктов питания. 16 апреля она получила один мешок муки», — сообщило Минтруда.