В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области выписали беременную женщину, тест на коронавирус которой показал отрицательный результат. В больницу с коронавирусом она попала на пятом месяце беременности.

Минздрав, ссылаясь на пациентку, сообщил, что болезнь протекала у нее бессимптомно, ей назначили противовирусные препараты. Спустя 14 дней лечения тесты на коронавирус показали отрицательный результат и ее отправили в домашний карантин.

Штаб, ссылаясь на беременную, сообщает, что беременность протекает без осложнений.

Там же, в Ала-Буке, ранее выписали 85-летнюю женщину, у которой коронавирус тоже протекал бессимптомно. Коронавирус у нее обнаружили после возвращения из малого хаджа. После получения отрицательных тестов на коронавирус она тоже находится под домашним карантином.

«В Ала-Букинском районе 14 пациентов с подтвержденным Covid-19, у большей части заболевших болезнь протекает бессимптомно. Тяжелобольных, к счастью, нет», — сообщает Минздрав.

Из больниц за месяц пандемии в Кыргызстане выписали уже 370 человек, еще 304 человека продолжают получать лечение в больницах, шесть из них в реанимации. Восемь человек с Covid-19 умерли.