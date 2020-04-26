Республиканский штаб сообщил о возвращении в Кыргызстан 178 граждан — они вернулись из ОАЭ. Их должны отправить в обсервацию и взять анализы на коронавирус.

Если у кого-то найдут коронавирус — его отправят на лечение, а находившихся с ним в близком контакте в 14-дневную обсервацию. Всех прочих должны отправить под домашний карантин после первого отрицательного анализа на вирус.

Ранее МИД вернул в страну кыргызстанцев из Турции, Египта, России, Вьетнама, Индонезии, Тайланда и Китая. Вернулись сотни граждан и все же многие по-прежнему ждут возвращения домой. Часто это люди, давно купившие и оплатившие свои билеты домой, но они не смогли улететь из-за закрытия границ. Многих из них забирал Казахстан на своих чартерах и уже с территории соседней страны их вывозили в Кыргызстан.