В ЦСМ №3 в центральной части Бишкека, в районе парка Панфилова, число зараженных медиков ЦСМ достигло шести человек — это в интервью «Кактусу» подтвердила глава столичного управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова.

«Еще про двоих сказать должны. Будет, наверное, восемь. Что касается обсервации медиков, которые были в контакте и у них нет условий для самоизоляции дома, то решается вопрос: мы готовы разместить их в отеле», — сказала она.

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что трое из них работали в мобильных бригадах с «контактными лицами».

Теперь ЦСМ скорее всего закроют на карантин, дезинфекцию там уже провели.

В Бишкеке уже были случаи заражения коронавирусом среди врачей поликлиник — в ЦСМ № 17 на юго-западе Бишкека в числе зараженных 8 специалистов, кроме того, заразились и семьи троих медиков — это порядка еще 11 человек.