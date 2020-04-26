Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев назвал фейком распространяемые фотографии документов, в которых расписан график возобновления работы бизнеса.

«Люди уверены, что салоны красоты откроются с 1 мая 2020 года. Жители начали готовиться к открытию своих заведений. Я информирую Вас, что сейчас рано что-либо планировать. Не нужно вводить людей в заблуждение. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе Бишкек», — написал он в фейсбуке.

Документы с графиком возобновления работы бизнеса появились в сети после пятничного брифинга коменданта — он тогда сказал, что после 30 апреля на работу могут выйти люди, которые зарабатывают однодневным заработком. Кроме того и сам карантин подходит к концу и о его продлении пока не сообщали.

«В первую очередь заработают стройки, СТО, вулканизация, такси», — сказал он 24 апреля.

Открыть могут и кризисные центры — комендатура обещала рассмотреть этот вопрос из-за увеличение домашнего насилия во время карантина.