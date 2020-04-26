Это нормально вообще? Наши люди когда-нибудь начнут нормально ездить по городу? Гоняют как ненормальные. Пострадали коллеги со 103😞 pic.twitter.com/3FCLHjmpxu — Akramova (@ChocopieZu) April 25, 2020

Авария произошла в 19 часов 25 апреля — машина скорой помощи спешила на вызов, когда в нее на скорости врезался автомобиль.

Скорая перевернулась — в ней были фельдшер и водитель. Заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины столицы Егор Борисов сообщил, что у фельдшера легкие ушибы, а у водителя — сотрясение мозга.

Фото: Кактус

Комендатура сообщила, что авария произошла на пересечении проспекта Чуй и улицы Уметалиева, водитель Mercedes Benz тоже был госпитализирован, а обе машины забрали на штрафстоянку.





