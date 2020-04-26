Авария произошла в 19 часов 25 апреля — машина скорой помощи спешила на вызов, когда в нее на скорости врезался автомобиль.
Скорая перевернулась — в ней были фельдшер и водитель. Заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины столицы Егор Борисов сообщил, что у фельдшера легкие ушибы, а у водителя — сотрясение мозга.
Комендатура сообщила, что авария произошла на пересечении проспекта Чуй и улицы Уметалиева, водитель Mercedes Benz тоже был госпитализирован, а обе машины забрали на штрафстоянку.