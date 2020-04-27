Суд по событиям в Кой-Таше 7 и 8 августа вновь отложили из-за отсутствия адвокатов и обвиняемого — бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Теперь заседание пройдет 29 апреля.

Официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева написала в своем фейсбуке, что «состояние здоровья Атамбаева не позволяет ему принимать участие в судебном заседании».

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что бывший президент использовал свое право и написал заявление об отказе от участия в судебном процессе.

«Что касается его самочувствия, то давление пониженное и постоянно скачет. Атамбаеву необходимо полное медицинское обследование и не в условиях СИЗО ГКНБ», — сказал Слесарев.

В пресс-центре ГКНБ назвали состояние здоровья Атамбаева «удовлетворительным», но добавили, что он находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Атамбаев уже не в первый раз отказывается от участия в суде. В октябре он заявил, что не будет принимать участие в суде по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева, потому что «все происходящее незаконно».

Кой-Ташские события или штурм дома Атамбаева

Власти задержали Атамбаева 8 августа после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда погиб один спецназовец, пострадали около ста человек.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился и он стал подозреваемым.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.

После ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство», где бывший президент проходит как обвиняемый.