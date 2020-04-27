«Центр цифровых технологий»

Приложение было разработано муниципальным предприятием «Центр цифровых технологий» при мэрии города Бишкек.

В 2019 году это предприятие было учреждено на одной из сессий Бишкекского городского кенеша. По данным Минюста, оно было зарегистрировано 30 июля 2019 года. Директором предприятия указан Давлетов Эльдар Кадырбекович.

На сайте мэрии написано, что предприятие работает над тем, чтобы государственные и муниципальные органы легче взаимодействовали между собой и с гражданами, а также – «с цифровой трансформацией данных и предоставлением цифровых услуг учреждениям и предприятиям, юридическим и физическим лицам».

Директор МП «Центр цифровых технологий» Эльдар Давлетов заявил, что их сотрудники только частично принимали участие в разработке. Предприятие также предоставило свой аккаунт в Google Play для распространения приложения.

«У нас была платформа, с которой мы уже работали ранее и использовали для многих программ. Нас попросил IT-штаб, и мы поделились исходным кодом, он у нас открытый. Мы не операторы системы, и никак ее не модерируем. У нас даже нет доступа к базам данных, и мы не знаем, какие изменения вносили разработчики дальше», – сообщил Давлетов.

Республиканский штаб также утверждает, что, согласно подписанному соглашению о безвозмездном оказании услуг, разработчики не имеют доступа к массиву данных.

То есть сейчас доступ к данным имеют разработчики IT-штаба и сотрудники Республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

Экстренный IT-штаб был создан 20 марта 2020 года по инициативе ГКИТиС в поддержку работы Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

В состав его разработчиков вошли не только местные IT-специалисты и компании, но и соотечественники со всего мира. По заявлению республиканского штаба, сегодня в IT-штабе удаленно работают более 340 IT-специалистов на безвозмездной основе.

C момента образования IT-штаба, им было создано несколько цифровых решений и онлайн-ресурсов, например, несколько чат-ботов в Telegram для информирования пользователей о коронавирусе и его профилактике – «Covid19kgBot» и «COVID19_KyrgyzstanBot».

Разработанный штабом сайт hidoctor.kg позволяет гражданам провести первичную самодиагностику, а также получить информацию по аптекам, службам доставки и лабораториям. Также официальный ресурс www.covid.gov.kg сообщает новости о ситуации с коронавирусом в стране, видеообращения руководства страны, медицинские советы и контакты уполномоченных органов.

Все разработки IT-штаба собраны на сайте #HackCoronaForKg, однако приложения

«Stop COVID-19 KG» в списке нет. О нем также не упоминается в инстаграме IT-штаба.

Другие приложения «Центра цифровых технологий»

В портфолио «Центра цифровых технологий» на Google Play есть еще два мобильных приложения – «Бишкек 312» и «Школьник в безопасности».

Согласно описанию, «Бишкек 312» было создано для того, чтобы «жители и официальные лица могли взаимодействовать и оставаться в курсе событий, происходящих вокруг города». Однако, судя по рейтингу приложения и отзывам, «официальные лица» перестали туда заглядывать.

«”Школьник в безопасности” – это приложение, разработанное для родителей, которое поможет вам не волноваться, если ребёнка нет рядом, и он не отвечает на телефон», – гласит описание в Google Play.

В функциях приложения заявлены GPS-локатор, помогающий отследить местонахождение ребенка и просмотреть историю его перемещений за день; громкий сигнал, чтобы прорваться сквозь беззвучный режим телефона ребенка; контроль батареи, с помощью которого можно будет следить за уровнем зарядки телефона ребенка, а также функция под названием «Звук вокруг».

По заявлению разработчиков, она нужна для того, чтобы «слушать, что происходит вокруг ребёнка, чтобы понять, что с ним всё в порядке, и что он в хорошей компании».

О завершении разработки мобильного приложения пресс-служба мэрии Бишкека сообщила 18 февраля.

В мэрии добавили, что приложение интегрируют с программой «Электронный дневник», которая позволит отслеживать успеваемость ребенка в школе, и с приложением «Тулпар» по электронному билетированию в общественном транспорте, чтобы родители знали о месте, времени посадки и высадки ребенка.

По данным мэрии, к программе будут подключены ГУВД, управление образования и Центр экстренной медицины Бишкека. Позже приложение презентовали в нескольких столичных школах.

«Stop COVID-19 KG» предположительно разработали на базе «Школьника в безопасности». Оба приложения используют одну и ту же карту Openstreetmap, а также имеют много схожих функций и кнопок.

Поэтому можно предполагать, что большая часть кода в обоих приложениях идентична.

«Put In Byte»

Еще один участник разработки приложения – IT-компания «Put In Byte». Согласно странице компании на Фейсбуке, она предоставляет «полный цикл ИТ-услуг: от консалтинга до эксплуатации, от бизнес-приложений до инфраструктуры».

В списке проектов фирма указывает «Перепись населения КР» и «Автоматизацию госорганов КР».

При этом сайт, указанный в твиттере компании, не работает.

Последний пост на фейсбуке компании от 20 апреля 2019 года – ссылка на статью издания «24.kg» о том, что в Центре экстренной медицины (ЦЭМ) презентовали новую автоматизированную систему управления.

Эта системы была разработана для ЦЭМ весной 2018 года, чтобы повысить качество обслуживания населения.

По данным ЦЭМ, новая система состоит из комплекса сервисов и мобильных приложений, предназначенных для автоматизации процессов центра — приема и обработки вызовов, управления бригадами, хранения информации о вызовах и ее оперативного использования, подготовки отчетов.