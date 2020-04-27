Минздрав сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди медработников. Два новых случая зарегистрировано в Бишкеке, один случай — в Оше. Всего за время пандемии заразились COVID-19 183 медработника.

Ранее минздрав сообщал, что более 60 из них уже выздоровели и даже приступили к работе.

С начала пандемии коронавируса в Кыргызстане, медики неоднократно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. На медиков оказывали давление и вынуждали приносить извинения, но после резкого роста числа заражений среди медработников проблему недостаточной защиты врачей обсудили в парламенте.

Врачам, которые на работе заразились коронавирусом, полагается компенсация. Однако Минздрав намерен проверять, где врачи заразились и соблюдали ли они правила, прежде чем выплатить им компенсацию.

Кроме того врачам, лечащим больных с коронавирусной инфекцией, полагается надбавка — сумму за март должны были выдать в начале апреля. Однако на конец апреля Минздрав сообщил, что выдал надбавку только чуть более шести тысяч медикам.