В Кыргызстане на 27 апреля почти 400 человек выздоровели от COVID-19. Это больше половины из числа всех заражённых в стране, которых 695.

На брифинге 27 апреля комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев заявил, что это результат трудов медиков, милиционеров, работников социальных служб а также ответственного отношения горожан к угрозе распространения коронавируса.

«Давайте будем продолжать в таком же духе бороться и принимать меры предосторожности ради безопасности наших близких и родных. Чаще мойте руки, пользуйтесь антисептиками, дезинфицируйте помещения, без крайней необходимости не выходите из дома. Мы близимся к победе. И сейчас не стоит расслабляться. Победа будет за нами!» — заявил Орозалиев.

Также он отметил, что количество нарушителей комендантского часа значительно снизилось. За минувшую ночь в Бишкеке было задержано 66 человек. В первую неделю введения комендантского часа, милиция задерживала более 100 человек за одну ночь.

Всего с начала введения режима ЧП за нарушение комендантского часа было задержано 2 597 человек.

Комендантский час в столице введён с 25 марта. С 21:00 до 6:00 запрещается выходить на улицу.

Власти продлили комендантский час и режим чрезвычайного положения до 30 апреля из-за роста числа заражённых коронавирусом в стране.