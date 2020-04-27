Депутат Дастан Бекешев сообщил изданию 24.kg, что пока в парламент не поступало никаких распоряжений от Совбеза о продлении ЧП, подкрепленных указом президента. Однако 30 апреля депутаты в любом случае рассмотрят этот вопрос.

«Вероятнее всего, мы пойдем по аналогичному с Казахстаном пути и продлим действие ЧП до 11 мая. Но с некоторыми послаблениями, о которых ранее говорил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев. То есть будет разрешено работать такси, некоторым предприятиям, в частности СТО», — сказал Дастан Бекешев.

Президент Сооронбай Жээнбеков 25 апреля встретился с председателем парламента Дастаном Джумабековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Жээнбеков заявил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, в отдельных регионах и в целом по республике нужно рассмотреть различные варианты поэтапного возобновления работы предприятий.

Ранее комендант Бишкека Алмаз Орозалиев сообщил, что с 30 апреля в городе будет ослаблен карантин для предприятий, где работают люди с ежедневным заработком. По его словам, начнут работать стройки, СТО, вулканизации и такси.

«Но все эти сферы деятельность должны будут соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические правила. В такси не должны будут находиться более двух пассажиров. Также все работники этих сфер должны будут носить маски, соблюдать дистанцию друг от друга в полтора метра», — заявил комендант.

Власти ввели режим ЧП 25 марта в крупных городах и районах, где были самый большие вспышки заражения коронавирусом. Затем 15 апреля режим ЧП был продлен до конца месяца. Из-за карантинных мер в городе остановлен практически весь бизнес.

По состоянию на 27 апреля в Кыргызстане заразились коронавирусом 695 человек, при это больше половины уже считаются выздоровевшими.

За все время пандемии в стране погибли 8 человек, у которых был диагностирован COVID-19.