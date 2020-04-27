Госкомитет нацбезопасности 31 марта выдвинул на общественное обсуждение поправки в закон о противодействии терроризму, а также поправки в Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК).

В предложенной спецслужбой новой редакции закона сохранилась основная структура, но значительные изменения коснулись роли СМИ в противодействии терроризму.

В статье о содействии СМИ противодействию терроризма говорится, что журналисты обязаны учитывать, что право на жизнь первично, а право на свободу слова и доступа к информации вторично.

Кроме того, поправки в закон обязывают СМИ информировать госорганы, если у них появились сведения о готовящемся теракте.

«При наличии у СМИ сведений или документов, которые могут служить вещественными доказательствами по делам о преступлениях террористического характера либо могут быть использованы в интересах предупреждения, выявления и пресечения террористической деятельности, они обязаны передать их в госорганы, осуществляющие противодействие терроризму», — говорится в статье.

Для журналистов в законопроекте появились новые запреты:

1) брать у террористов интервью по своей инициативе, и предоставлять им

эфирное время, кроме как с разрешения руководителя оперативного штаба;

2) СМИ не должны брать на себя роль посредника;

3) не должны распространять информацию о заложниках, их родственниках и близких лицах.

Руководители СМИ должны следить, чтобы публикуемые материалы «не служили оправданием террористической деятельности, не призывали к ней, не провоцировали ее, а также не содержали пропаганды расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды».

Также в законопроекте появился порядок признания информационных материалов террористическими. Ранее этот порядок был прописан только для признания организаций террористическими.

«Заявление о признании информационных материалов террористическими направляется в суд Генпрокуратурой», — указывается в законопроекте.

Согласно поправкам, террористические материалы — это информация о способах и средствах совершения теракта, признаки и (или) призывы к осуществлению теракта, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость теракта.

Действующий Гражданско-процессуальный кодекс уже имеет целую главу, которая прописывает порядок признания материалов террористическими и экстремистскими.

Однако, как заявляют авторы законопроекта, «имеется нормативный пробел в части производства о признании организаций террористическими», который нужно устранить.

ГКНБ предлагает такую редакцию статьи: «Прокурор по представлению госорганов, противодействующих терроризму и экстремизму, вправе обратиться с заявлением в суд о признании экстремистскими или террористическими организаций, а также информационных материалов».

Таким образом ГКНБ, помимо разрешения заявленной проблемы о признании организаций террористическими, вторгается в сферу противодействия экстремизму.

ГКНБ обосновал поправки в раздел о СМИ тем, что был переработан раздел о противодействии терроризму через информирование и профилактику.

«Теперь нормативно закреплено, что реализация информационно-профилактической деятельности должна проводиться госорганами, противодующими терроризму. Определены условия деятельности представителей СМИ, а также действия, которые не должны ими осуществляться», — говорится в справке-обосновании.

Опасные поправки

Институт Медиа Полиси проанализировал поправки, предложенные ГКНБ в Гражданско-процессуальный кодекс и считает, что спецслужба должна их отозвать.

Юристы Института заявляют, что предложенные поправки нарушают права и свободы человека, поскольку возлагают на СМИ несвойственные функции и противоречат Конституции; допускают принудительное закрытие организации, в том числе СМИ, в ускоренном порядке; лишают права собственности учредителей СМИ.

Неотложный законопроект

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что поправки не противоречат нормам действующих законов. Но, согласно закону о нормативно-правовых актах, если изменения затрагивают деятельность СМИ, то они должны проходить пять экспертиз. Также такие изменения должны пройти через парламентские слушания.

«Законопроект вносится правительством в парламент в условиях режима ЧП и ЧС с просьбой о рассмотрении во внеочередном порядке, как неотложный. При этом нет объяснения, по какой причине этот законопроект нужно рассмотреть и принять в столь чрезвычайном порядке. […] Вызывает обеспокоенность, что в условиях ЧП из-за объявленной пандемии о надлежащей организации общественного обсуждения и обязательных парламентских слушаний не может быть речи», — говорится в анализе.

Риски для свободных СМИ

Юристы Института считают, что поправки в закон могут «перерасти из меры воздействия, направленной на предупреждение правонарушений, в инструмент подавления прав и свобод человека и гражданина».

«В целом, этот законопроект влечет риски для деятельности свободных СМИ, и его принятие представляется недопустимым», — говорится в анализе.

Юристы считают, что формулировки об экстремистской и террористической деятельности в законе «допускают весьма широкие трактовки». «При наличии формальных признаков такие трактовки позволяют относить многие высказывания и материалы к экстремистским», — говорится в документе.

В анализе говорится, что признание информационных материалов экстремистскими и террористическим будет происходить одновременно с признанием самой организации экстремистской и террористической.

«Признание организации экстремистской либо террористической влечет за собой ликвидацию юридического лица. Получается, что этот закон разрешает закрыть СМИ, которое распространило информацию, не зная, что она является экстремистской. Такая норма, очевидно, дает возможность правоохранительным органам злоупотреблять своими полномочиями, создавая по таким категориям дел поток необоснованных уголовных преследований», — говорится в анализе.

Юристы Института заявляют, что у сотрудников СМИ недостаточно компетенций, чтобы понять, что они распространяют информацию о действиях, которые могут быть признаны экстремистскими или террористическими.

Упрощение механизмов

Поправки предлагают ускоренный механизм (три-пять дней) для принятия решения о признании организации террористической или экстремистской.

«Недопустимо и незаконно применять упрощенный механизм в отношении организации, поскольку он не дает возможности всесторонне и полно исследовать деятельность организации, включая СМИ, в столь короткий срок. Рассмотреть в три-пять дней вопрос о том, может ли организация в виде СМИ являться террористической либо экстремистской — невозможно», — говорится в анализе.

Юристы считают, что такие важные решения должен принимать суд после проведения всех необходимых экспертиз, которые не могут быть подготовлены за три дня.

«Это, несомненно, приведет к произволу, поскольку организации будут признаваться запрещенными без какого-либо анализа и содержательного судебного процесса. Таким образом, отсутствие всех процессуальных прав СМИ и сокращенные сроки рассмотрения заявления представляют собой существенные риски для независимых СМИ», — говорится в анализе.

Признание организации или материала террористическими может проходить без обязательного участия заинтересованной стороны. В этом случае ни автор материала, ни редакция, не имеют возможности участвовать в суде.

«Эта норма нарушает конституционное право ответчика на судебную защиту поскольку в такой ситуации ответчик в установленные три дня для рассмотрения дела, не успевает получить судебное извещение о назначении слушания либо его вообще не извещают, поскольку прокуратура не прилагала усилия найти ответчика», — говорится в анализе.

Юристы считают, что вопрос признания организации экстремистской или террористической должен рассматриваться только в суде после иска, где будет доказано, что СМИ неоднократно распространяло запрещенные материалы.

У ответчика должно быть право обжаловать решение суда во второй инстанции, где есть возможность представлять новые доказательства и вызывать новых свидетелей. Но поправки предполагают, что организация, признанная террористической или экстремистской, сможет обжаловать решение только в Верховном суде, где не рассматриваются новые сведения.

«Не может быть дело по признанию организации экстремистской рассмотрено в упрощенном порядке, так как нарушаются права учредителей-собственников организации. В случае реализации проекта закона они лишаются своего имущества, поэтому дело должно быть рассмотрено с их участием», — говорится в анализе.