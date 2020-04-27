Минздрав сообщил, что за сутки из больниц выписали 25 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Больше всего выписанных в Нарынской области — 16 человек, еще четверых пациентов выписали в Джалал-Абадской области, в Ошской области выздоровел один человек, в Оше и Бишкеке по два человека. Всего за все время пандемии по стране выписано с выздоровлением 395 пациентов. Это уже больше половины от всех подтвержденных случаев.

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что в стране ни у одного выздоровевшего пациента не было зафиксировано повторное заражение коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 27 апреля, в стране 695 случаев заражения COVID-19, в стационаре находятся 292 человека, семеро в реанимации.

За время пандемии погибли 8 человек с подтвержденным коронавирусом.