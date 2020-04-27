Минздрав сообщил о 13 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 695 случаев заражения COVID-19.
Новые случаи зафиксированы в:
- Бишкеке — 6;
- Оше — 1;
- Ошской области — 1;
- Чуйской области — 2;
- Нарынской области — 1;
- Иссык-Кульской области — 2.
«Из 13 новых случаев заражения COVID-19, два завозных. Вирус выявлен у граждан вернувшихся из Российской Федерации, один из них вернулся из города Соль-Илецк. Он находился там более месяца и при прохождении госграницы анализ подтвердил наличие коронавируса. Второй гражданин вернулся из Новгорода», — сказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
При этом, заражены три медика. Всего COVID-19 за все время пандемии заразились 183 медика.
В стационаре находится 292 человека, 7 из них в реанимации. Всего выздоровевших — 395 человек. За время пандемии погибли 8 человек с COVID-19.