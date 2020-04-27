Минздрав сообщил о 13 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 695 случаев заражения COVID-19.

Новые случаи зафиксированы в:

Бишкеке — 6;

Оше — 1;

Ошской области — 1;

Чуйской области — 2;

Нарынской области — 1;

Иссык-Кульской области — 2.

«Из 13 новых случаев заражения COVID-19, два завозных. Вирус выявлен у граждан вернувшихся из Российской Федерации, один из них вернулся из города Соль-Илецк. Он находился там более месяца и при прохождении госграницы анализ подтвердил наличие коронавируса. Второй гражданин вернулся из Новгорода», — сказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

При этом, заражены три медика. Всего COVID-19 за все время пандемии заразились 183 медика.

В стационаре находится 292 человека, 7 из них в реанимации. Всего выздоровевших — 395 человек. За время пандемии погибли 8 человек с COVID-19.