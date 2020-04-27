Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что в случае, если после снятия карантина, возникнет новая вспышка заражения коронавирусом, то власти вновь могут ввести ограничения.

По словам Усенбаева, карантин — «одна из радикальных мер, которая дает хороший эффект» для сдерживания распространения коронавируса.

«Пространственное разобщение и социальное дистанцирование дают возможность взять ситуацию под контроль и предотвратить новые случаи заболевания. Но если же после снятия карантина, будет какая-то новая волна и она приобретет массовый характер, то применение ограничительных мер вновь станет необходимым», — сказал замминистра.

По его словам, сейчас «эпидемиологическая ситуация под строгим контролем, поэтому о новом карантине пока говорить преждевременно».

Ограничения действуют в Кыргызстане до 30 апреля. По всей стране введён режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧП введен в Бишкеке и других городах и районах, где были зафиксированы самые большие вспышки коронавируса.

По состоянию на 27 апреля, в стране зарегистрировано 695 случаев заражения COVID-19. Больше половины из них — 395 человек — выздоровели, что является хорошим показателем. В стационаре находится 292 человека, 7 из них в реанимации. За все время пандемии погибли 8 человек, у которых был диагностирован коронавирус.