Верховный суд 16 марта оставил в силе решение по делу о выдаче паспорта гражданина Кыргызстана Айеркену Саймаити.

Согласно материалам дела, Саймаити незаконно получил паспорт гражданина Кыргызстана в 2014 году. Для получения этих документов Саймаити предоставил чужой ИНН. Саймаити убили в Турции в конце 2019 года и при нем были обнаружены кыргызские ID-карта и загранпаспорт на имя Эркина Самятова.

В марте 2020 года прокуратура обратилась в Верховный суд, чтобы наказать работника Сузакского районного паспортного отдела, который и выдал незаконно паспорт Саймаити. Ему предъявили обвинения в «Незаконной выдаче паспорта», «Злоупотреблении должностным положением» и «Подделке документов».

Районный и областной суды оправдали сотрудника паспортного стола из-за истечения срока давности.

Коллегия Верховного суда пришла к выводу, что Сузакский райсуд и Джалал-Абадский облсуд приняли законное решение, так как с момента совершения преступления прошло больше пяти лет. Согласно законодательству, срок давности по таким преступлениям составляет три года.

Саймаити — фигурант расследования «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе $700 млн из Кыргызстана. В причастности к выводу этих денег журналисты обвиняют и самую влиятельную семью на юге Кыргызстана — клан Матраимовых.