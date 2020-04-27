Что не так с приложением, и почему оно опасно?

Слишком широкий доступ к функциям смартфона

Согласно руководству мобильного приложения «Stop COVID-19 KG», оно требует доступ ко многим функциям смартфона, в том числе, разрешение о наложении поверх других окон и приложений.

Этот сервис под названием «Accessibility Service», обычно используется в приложениях Android для людей с разными видами инвалидностей. Этот сервис часто используют мошенники.

Получив разрешение на использование Accessibility Service, приложение фактически может перекрывать окна других приложений своими окнами, управлять устройством голосовыми командами, а также прослушивать, а не только просматривать контент.

Специалисты отмечают, что с помощью Accessibility Service разработчики приложения могут использовать кликджекинг – размещать какие-либо невидимые элементы поверх видимых активных кнопок.

Например, нажав на кнопку воспроизведения видео, пользователь, сам того не зная, может совершить что-то иное – согласиться на предоставление какой-либо конфиденциальной информации.

Accessibility Service также используется для фишинга, перехвата нажатий на клавиши, незаметной установки дополнительных приложений и их работы в режиме максимальных привилегий. Также злоумышленники с помощью этого сервиса смогут тайно разблокировать устройство и выполнять произвольные действия, при этом держа экран смартфона отключенным.

В 2017 году Google Play начал бороться с использованием Accessibility Service без уважительной причины. В Google сообщили, что будут удалять приложения, использующие Accessibility Service, если они не используются для людей с инвалидностью.

Данные не зашифрованы

Мобильное приложение «Stop COVID-19 KG» использует протокол HTTP.

HTTP — это протокол и способ обмена информацией между приложением и сервером. Он помогает браузеру загружать веб-страницы, а серверу — получить информацию, которую пользователь ввёл на сайте. При этом информация передается не зашифрованной – в виде текста.

HTTPS — это тот же протокол, но значительно более безопасный, так как он передает данные в зашифрованном виде. Обычно, чтобы расшифровать и прочитать их, нужен специальный ключ, который хранится только на сервере.

Это значит, что данные, передаваемые через приложение «Stop COVID-19 KG», передаются в обычном виде, а не в зашифрованном. Таким образом, прочитать обычный текст третьим лицам гораздо легче, чем расшифровывать данные.

Это особенно опасно, когда дело касается таких чувствительных персональных данных, номер мобильного телефона, ПИН/ИНН паспорта, медицинских диагнозов и тому подобное.

Персональные данные не защищены

Общественный фонд «Гражданская инициатива интернет политики» (ОФ ГИИП) провел независимый анализ мобильного приложения «Stop COVID-19 KG».

В нем организация сделала вывод, что власти и разработчики допустили «грубые нарушения действующего законодательства в сфере защиты персональных данных и кибербезопасности».

В анализе организации говорится, что «Stop COVID-19 KG» запрашивает слишком много данных о пользователе. Правозащитники считают, что эти данные не нужны разработчику для работы приложения, и при этом, их сбор противоречит принципам обеспечения неприкосновенности частной жизни.

Список данных, которые может передавать приложение

«По сути, службам здравоохранения нужны данные только о том, с кем общались подозреваемые на COVID-19, но не где они бывали. Единственные личные данные, которые нужны для этого – это номер телефона, который позволяет контактировать с врачами», – утверждает ГИИП.

Из описания приложения ГИИП делает вывод, что невозможно установить перечень «отдельных уполномоченных лиц», которые будут контролировать местонахождение гражданина с помощью приложения.

«Не ясно, кто является держателем персональных данных, кто осуществляет их обработку, кому в итоге будут передаваться данные из приложения для “контроля” перемещений, кто эти загадочные “отдельные уполномоченные лица”», – пишет ГИИП.

Согласно закону «Об информации персонального характера», если данные будут передаваться любым третьим лицам, разработчики обязаны проинформировать об этом пользователя в течение недели.

Однако в описании приложения ничего не указано ни о возможной передаче персональных данных, ни о способе информирования граждан о факте такой передачи.

Правозащитники считают, что мобильное приложение не соответствует требованиям безопасности. Они задаются важными вопросами: Как данные защищены от утечек, как они передаются: открыто или зашифровано, и так далее.

«Наши опасения подтверждаются распространяемым в интернете видео с описанием работы приложения, фактическим разглашением особо чувствительных персональных (медицинских) данных, все возможные требования к кибербезопасности были нарушены – доступ к данным имеет кто угодно и в каких угодно целях», – отметили в организации.

В анализе подчеркивается, что технологии играют важную роль в борьбе с пандемией, но это «не даёт правительствам карт-бланш на расширение электронной слежки».

«Государственные органы не могут просто игнорировать право на неприкосновенность частной жизни, любые новые меры должны обеспечивать гарантии прав человека. Везде, где правительства используют технологии как часть стратегии для победы над COVID-19, они должны делать это таким образом, чтобы уважались права человека», – пишет ГИИП.

Что ответили в штабе?

Однако Штаб утверждает, что приложение полностью отвечает требованиям и законодательству в сфере защиты персональных данных – а именно, закону «Об информации персонального характера», и закону «Об электронном управлении».

«Автоматизированная система и сведения в ней являются конфиденциальными и предназначены строго для служебного пользования», – написано в заявлении.

В штабе заверяют, что есть разные уровни доступа к данным, которые определяются обязанностями специалистов. Люди, имеющие доступ, по закону несут ответственность за неразглашение информации, полученной в ходе своей работы.

По утверждению штаба, доступ к данным есть только у людей, ответственных за проведение санитарно-эпидемических мероприятий или за устранение последствий пандемии COVID-19.

«Все данные системы хранятся на инфраструктуре ГКИТиС, где предусмотрены и обеспечены меры по обеспечению информационной безопасности. Инфраструктура соответствует всем требованиям по организационным и техническим мерам. Имеются все соответствующие заключения государственных органов», – сообщили в штабе.