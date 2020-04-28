Фото иллюстративное. Автор: Дмитрий Мотинов.

В ЦСМ №3 в центральной части Бишкека, COVID-19 выявили у девяти медиков. Дезинфекцию там уже провели, однако на карантин поликлинику еще не закрыли.

Начальник управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова рассказала в интервью «Клоопу», что сейчас выясняются обстоятельства заражения медиков коронавирусом.

«В настоящее время ведётся эпидемиологическое расследование, по результатам которого станет известно как заразились медики», — сказала Исмаилова.

По ее словам, зараженные медики не работали в составе бригады, то есть не контактировали с людьми, у которых диагностировали COVID-19.

Для безопасности пациентов, их обслуживание перевели в ЦСМ №7. В поликлинике остались работать только бухгалтерия и администрация.

По её словам, после проведённой дезинфекции, специально созданная комиссия должна решить закрывать ЦСМ на карантин или нет.

«Центр полностью обработан сотрудниками Госсанэпиднадзора, круг контактов [заражённых медиков] определен — они находятся на домашнем карантине. Создана комиссия во главе с главврачом Госсанэпиднадзора, акимиатом и Горздравом, чтобы принять окончательное решение и дать заключение, а так центр готов к работе», — сказала она.

Заражённые медики

В Бишкеке уже были случаи заражения коронавирусом среди врачей поликлиник — в ЦСМ № 17 на юго-западе Бишкека в числе зараженных 8 специалистов, кроме того, заразились и семьи троих медиков — это еще 11 человек.

В ЦСМ № 13 у одного врача было подозрение на коронавирус — он контактировал с заражённым. Тогда поликлинику закрывали на карантин.

По состоянию на 28 апреля в Кыргызстане уже 185 заражённых медиков. И это не только врачи, старший и младший медперсонал больниц и поликлиник, это и санэпидемиологи. Всего в стране 708 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавируса в Кыргызстане, медики неоднократно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. На медиков оказывали давление и вынуждали приносить извинения, но после резкого роста числа заражений среди медработников проблему недостаточной защиты врачей обсудили в парламенте.

Врачам, которые на работе заразились коронавирусом, полагается компенсация. Однако Минздрав намерен проверять, где врачи заразились и соблюдали ли они правила, прежде чем выплатить им компенсацию.