Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала ежегодный отчет о состоянии прав человека в Кыргызстане.

В отчете правозащитников говорится, что основные проблемы в сфере прав человека в Кыргызстане — это дискриминация женщин, лиц с инвалидностью, ЛГБТИ и представителей этнических меньшинств. Кроме того, остро стоит вопрос с пытками со стороны милиции.

Насилие в отношении женщин

Amnesty International утверждает, что ранние и принудительные браки, а также похищение невест до сих пор распространены в Кыргызстане.

Они ссылаются на Нацстаком Кыргызстана, по данным которого, каждая одиннадцатая девушек в возрасте 15–19 лет была замужем. Также, по данным ЮНИСЕФ, 13% женщин в возрасте до 24 лет были так или иначе принуждены к браку.

Кроме того, за первое полугодие 2019 года милиция возбудила 118 уголовных дел по фактам похищения невест. Этот показатель вырос, по сравнению с прошлыми годами.

При этом в силу вступило ужесточение наказания за похищение невесты, теперь за это преступление можно получить до 10 лет лишения свободы и штрафа в 3 тысячи долларов.

Правозащитники считают, что милиция в Кыргызстане не реагирует на случаи домашнего насилия. Организация приводит в пример случай жительницы Оша Айзат Чиртековой, которая в августе 2018 года выбросилась из окна с четвертого этажа с семимесячным ребёнком на руках из-за насилия со стороны мужа.

Правоохранительные органы не выдали охранный ордер и не возбудили уголовное дело. За месяц до произошедшего она ушла из дома в Оше после того, как муж особенно жестоко избил её, пытался задушить и ударил велосипедом.

«В то время как в отношении Айзат Чиртековой было возбуждено уголовное дело за попытку убийства ребёнка, правоохранительные органы так и не начали расследование сообщений о домашнем насилии со стороны её мужа. В марте прокуратура Оша вновь отказалась возбуждать дело в отношении её мужа. В декабре её приговорили к 11 годам тюремного заключения за покушение на убийство», – говорится в отчете.

Права людей с инвалидностью

Несмотря на ратификацию Конвенции о правах людей с инвалидностью, они по-прежнему не интегрированы в общество в Кыргызстане. Для людей с инвалидностью все еще недоступна инфраструктура в общественных местах – школы, госорганы, больницы и транспорт.

По данным Amnesty International, психиатрическая помощь в Кыргызстане по-прежнему предоставляется, исходя из «узкой и устаревшей биомедицинской модели» с её «чрезмерной зависимостью от институциональной помощи».

В Гражданском кодексе есть положения, позволяющие признавать гражданина недееспособным, если он «вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими», и назначать ему опекуна. Это нарушение Конвенции о правах людей с инвалидностью, которая гарантирует равенство перед законом.

«При посещении Токмакского мужского психоневрологического дома-интерната представителям Amnesty International сообщили, что 67 его пациентов были признаны недееспособными в один и тот же день в 2017 году», – написано в отчете.

Права лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей и интерсексов

«Конституция Кыргызстана защищает граждан от дискриминации по любым признакам, однако сексуальная ориентация и гендерная идентичность не называются напрямую среди других признаков. Ни в одном другом законодательном акте прямо не упоминалась дискриминация по причине сексуальной ориентации и гендерной идентичности», – заявляет организация.

В пример Amnesty International приводят пикник, организованный феминистским и ЛГБТИ-движением «8/365» 1 мая 2019 года, и в тот же день сорванный «группой из более чем 20 молодых мужчин, в том числе нескольких известных националистов».

«Сотрудники милиции, находившиеся там же, не вмешались. После инцидента организаторы пикника из движения «8/365» подали заявление на нападавших в милицию, но по состоянию на конец [2019-го] года расследование не завершилось», – отмечено в отчете.

Пытки и другие виды жестокого обращения

Amnesty International заявляет, что НКО по-прежнему получают сообщения о пытках и других видах жестокого обращения, в том числе из-за этноса.

«Так, 20 ноября [2019-го года] сотрудники Ак-Буринского отдела милиции города Ош произвольно задержали этнического узбека и, как утверждается, избили его, чтобы заставить сознаться в краже двух мобильных телефонов», – приводит пример организация.

По ее данным, он ехал в машине с адвокатом из правозащитной организации «Позитивный диалог», когда сотрудники милиции остановили автомобиль и задержали его без объяснения причин. Позже подъехали ещё двое сотрудников милиции и показали ему документы на кыргызском языке, которых задержанный не понял, при этом адвокату не дали ничего ему объяснить.

Позднее адвокат разыскала избитого мужчину, и его доставили в больницу, чтобы зафиксировать травмы.

«Врач согласился осмотреть его наедине, в отсутствие избивших его сотрудников, но отказался выдавать справку о полученных травмах, как того требует Стамбульский протокол. Мужчина подал заявление о применении к нему пыток», – сообщает Amnesty International.

Узник совести

«В Кыргызстане до сих пор не проведено полного и беспристрастного расследования нарушений прав человека, которые имели место во время и после межэтнических столкновений (Ошских событий) в июне 2010 года», – утверждается в отчете правозащитной организации.

Amnesty International отмечает, что последовавшее за этим уголовное преследование коснулось в основном этнических узбеков.

«Этнический узбек и правозащитник Азимжан Аскаров продолжает отбывать пожизненное заключение, к которому он был приговорён по сфабрикованному обвинению в убийстве сотрудника милиции во время событий 2010 года», – пишет организация.

Согласно отчет, Аскаров продолжает отбывать пожизненный срок несмотря на вступление в силу нового Уголовного кодекса, согласно которому он не был бы приговорён к пожизненному лишению свободы. Пока все инстанции оставили его приговор без изменений.

«За годы лишения свободы состояние его здоровья ухудшилось, однако ему по-прежнему отказывают в необходимом и надлежащем лечении. Азимжан Аскаров является узником совести, лишённым свободы за свою правозащитную деятельность», – заключает Amnesty International.