Замир Жоошев, адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова, 27 апреля сообщил в своем фейсбуке, что его не пустили в колонию №8 для встречи с подзащитным.

«К сожалению, нам не удалось встретиться с Сапаром Исаковым. Оказалось, что имеется приказ №207 Председателя ГСИН от 1 апреля, которым введен запрет на встречу заключенных с адвокатами и близкими родственниками в связи с пандемией COVID-19», — написал Жоошев.

Жоошев заявил, что этот приказ нарушает право граждан, находящихся в колониях и СИЗО, на юридическую помощь и судебную защиту.

«Мы бы не стали говорить о нарушении права граждан на защиту, если бы судебные заседания по уголовным делам приостановили. Но суды проходят, а адвокаты лишены возможности встречаться с подозреваемыми и обвиняемыми для обсуждения линии защиты и иных вопросов», — написал он.

В Госслужбе исполнения наказаний сообщили, что сейчас Исаков находится на карантине, в отдельном помещении, где вновь прибывшие осужденные должны находиться 14 суток.

«Там с ними будут работать медицинские работники, психологи и другие сотрудники учреждения. Осужденные будут наблюдаться у врачей, после чего их определят в отряды. По окончании карантина осужденных могут посещать адвокаты», — говорится в сообщении ведомства.

Также в ГСИН заявили, что Исаков, во время личной беседы с сотрудниками ведомства, «выразил нежелание встречаться и разговаривать с Жоошевым»

«Вновь обращаясь к Замиру Жоошеву, просим прекратить вводить в заблуждение общественность и не выкладывать провокационные обращения в социальных сетях в это непростое для страны время. Как юрист и адвокат, он прекрасно знает законные методы обращения в госорганы», — заявили в ГСИН.

Исакова этапировали в колонию №8 в селе Петровка 23 апреля. Тогда в ГСИН сообщили, что Исакова перевели в колонию из-за того, что СИЗО №1 переполнен.

Сапара Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы, его признали виновным в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.Исаков проходит обвиняемым по делу о коррупции при реставрации Исторического музея в Бишкеке и ипподрома в Чолпон-Ате. По этому делу слушания продолжаются.