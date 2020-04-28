Столичная комендатура помогла бездомному мужчине, который прославился в интернете глубокими познаниями в географии. Ему привезли продукты и обещали помочь с документами.

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев сказал, что узнал о мужчине в социальных сетях, где несколько дней назад пользователи выложили видео с неизвестным мужчиной, который бродил по улицам. На видео милиционеры задают вопросы в области географии, на которые он отвечает очень быстро и правильно.

«В школе тоже любил географию! Считаю, что наши дети хорошо должны знать и изучать этот урок. Был удивлен энциклопедическими знаниями этого бездомного! Тоже посмотрел его видео. Оценил остроумие по достоинству», — написал Орозалиев на своей страничке в Фейсбуке.

Помочь мужчине Орозалиев вызвался сразу после просмотра видео. Найти мужчину помогли пользователи соцсетей.

«Благодаря вашей помощи мы встретились с Кайратом. Я высоко оценил его доброжелательность и открытость. Он сказал, что полученные продукты первым делом отнесет родне и поделится с нуждающимися», — написал Орозалиев в посте.

Кайрат мырзадан кыргыз элине салам!Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары! Сиздердин ыкчам жардамыңыздар менен бүгүн… Publicerat av Алмазбек Кыдырмаевич Орозалиев Måndag 27 april 2020

Орозалиев также призвал всех горожан помогать другу-другу в трудные для Кыргызстана времена.

Из-за распространения COVID-19 власти ввели режим ЧП и комендантский час в крупных городах и некоторых районах страны, в том числе и в Бишкеке. Сейчас многие граждане, зарабатывающие однодневным трудом, столкнулись с нехваткой денег и продуктов.

Комендант Бишкека 24 апреля на брифинге сообщил, что после 30 апреля на работу смогут выйти люди, которые зарабатывают однодневным заработком.

«В первую очередь заработают стройки, СТО, вулканизация, такси», — сказал он.

Сейчас режим ЧП действует до 30 апреля. Пока власти не сообщили возможные сроки продления ЧП, но депутат парламента Дастан Бекешев заявил, что, вероятнее всего, такой режим будет действовать до 11 мая.