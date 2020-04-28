Кыргызский офис Фонда народонаселения ООН (UNFPA) опубликовал статью о ситуации по неравенству между мужчинами и женщинами в Кыргызстане в период пандемии коронавируса. Они утверждают, что усиливается гендерное неравенство, увеличивается нагрузка на женщин, а также они больше подвергаются домашнему насилию.

В качестве аргумента UNFPA привел положение медработниц в Кыргызстане, которые во время пандемии подвержены большему риску заражения коронавирусом, чем медработники.

Они делают такой вывод, потому что в здравоохранении и социальном секторе Кыргызстана 83% работающих – это женщины. Большинство из них средний медперсонал — медсестры, фельдшеры и акушерки. Поэтому женщины чаще контактируют с заболевшими.

Также в UNFPA говорят, что из-за карантина усилилась нагрузка на женщин из-за домашнего труда — им приходится работать из дома и ухаживать за всеми членами семьи, в том числе за больными.

В Кыргызстане работающая женщина в среднем тратит на домашний труд 4 с половиной часа в день, то есть в три раза больше времени, чем мужчины. В период пандемии разрыв во времени на домашний труд между мужчиной и женщиной существенно увеличился.

Кроме того, в условиях самоизоляции женщины и девочки подвергаются большему риску семейного насилия. По информации МВД, с января по март этого года число обращений по фактам семейного насилия уже выросло на 65% по сравнению с предыдущим годом.

Так как власти перераспределили ресурсы на борьбу с коронавирусом, госорганы, которые должны защищать женщин и девочек, не могут помогать им в полном объеме.

Из-за роста зарегистрированных фактов домашнего насилия комендатура Бишкека готова открыть кризисные центры, которые сейчас не работают из-за карантина. Там женщины смогут получить квалифицированную помощь.

В UNFPA опасаются, что пандемия может привести к росту младенческой и материнской смертности. Долгое время Кыргызстан лидировал среди стран СНГ по показателю материнской смертности. За последние пять лет уровень материнской смертности сократился почти в два раза, но пандемия может повернуть эту тенденцию обратно.

Причина та же, что и с домашним насилием — перенаправление ресурсов системы здравоохранения на борьбу с коронавирусом. Из-за этого может пострадать финансирование охраны репродуктивного здоровья.