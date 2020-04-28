Издание Tazabek опубликовало интервью с вице-премьер-министром Кыргызстана Эркином Асрандиевым о поддержке экономики страны и предпринимательства в период пандемии коронавируса. Пересказываем самое важное из его ответов.

Антикризисный счет правительства

Асрандиев заявил что, одно из направлений по поддержке бизнеса — льготное финансирование предпринимателей для восстановления и развития их деятельности. Для этого власти сформируют отдельный антикризисный счет.

Ранее Асрандиев заявлял, что на поддержку бизнеса будет потрачено 14 млрд сомов. Эти деньги планируется получить за счет перераспределения статей расходов, а также с помощью донорской помощи, например, со стороны Кыргызско-Российского фонда развития.

«Сразу хочу сказать, что деньги пойдут исключительно на поддержку бизнеса на возвратной основе. Создание отдельного счета позволит нам вести строгий учет, чтобы средства не растворились среди других бюджетных расходов. Доноров это тоже привлекает, потому что они хотят видеть, куда эти деньги пойдут. Мы намерены нашим партнерам все показывать открыто и публично», – сказал Асрандиев.

Открытие антикризисного счета планируется в мае. Некоторые иностранные доноры уже подтвердили свое участие в финансировании восстановления бизнеса. Например, Германский банк развития KfW (30 млн долларов) и Европейский инвестиционный банк (22 млн евро). Общая сумма в сомах составляет около 4,5 млрд сомов.

Льготные кредиты

Также бизнесам будет предоставлена возможность брать льготные кредиты. Процентная ставка пока не установлена, но, по словам вице-премьер министра, условия будут почти такими же как при финансировании сельского хозяйства под 6, 8 или 10% годовых.

При этом, пока непонятно, кто сможет претендовать на такой кредит, так как ресурсы не позволяют охватить всех, кто нуждается в помощи.

«Конечно, многие виды бизнеса понесли урон в этой ситуации. В первую очередь, это сфера услуг, торговля, малый и средний бизнес, крупный бизнес. Однако мы должны трезво оценивать свои возможности. […] Учитывая некоторую ограниченность наших ресурсов, необходимо выбирать приоритеты», – заявил Асрандиев.

По его словам, сейчас ведется анализ того, какой бизнес сможет за короткий срок оказать положительный эффект на занятость населения и внести вклад в экономику. Пока в приоритете экспорт, переработка и все, что связано с продовольственной безопасностью. Также рассматривается сфера туризма.

По его словам, работа по определению приоритетных направлений ведется совместно с донорами и международными партнерами. «Я думаю, что их рекомендации будут полезны, потому что в такой ситуации оказались многие страны», – сказал вице-премьер.

По его словам, льготы для малого и среднего бизнеса будут заключаться в отсрочках по уплате основной суммы кредита и процентов.

Эркин Асрандиев сказал, что, если у заемщика не хватает средств для залога, он может через банк воспользоваться услугами Гарантийного фонда, выступающего поручителем до 50% от суммы кредита. Сейчас капитал Гарантийного фонда составляет 1,1 млрд сомов, но его будут увеличивать.

Правительство также определит виды предпринимательской деятельности, на которые можно будет получить льготный кредит.

«Не нужно ожидать, что завтра мы всем, кто обратился, раздадим деньги. Да, здесь могут быть некоторые требования к заёмщикам, может быть критика, что требуют документы, а как иначе?» – сказал он.

По словам Асрандиева бизнесмены должны взвесить все, перед тем, как подавать заявку на кредит.

«Даже если через неделю будет послабление для отдельных видов бизнеса, поверьте, так не будет, что сегодня ему разрешили работать, а завтра ему будет нужен кредит. Нужно время, чтобы посмотреть ситуацию, взвесить свои силы, рассчитать и принять решение. Сам льготный кредит тоже нужно правильно распределять, это же не бесплатные деньги, а долговая нагрузка», – сказал он.

По его словам, спрогнозировать резкий спад или полное исчезновение инфекции невозможно, поэтому нельзя точно сказать, когда можно будет разрешить работу всех предпринимателей. Правительство рассчитывает, что количество зараженных скоро будет уменьшаться, однако, все зависит от действий самих граждан.

«Если не будет дисциплины, будут массовые столпотворения и количество зараженных резко увеличится, мало того, что карантин продлят, но и меры придётся усилить», – подчеркнул он.

Налоговые послабления

В отношении налоговых послаблений уже были приняты некоторые решения: перенесены все сроки по налоговой отчетности перед Соцфондом, Нацстаткомом, упразднены штрафы за неустойки, передвинуты сроки внедрения цифрового ведения налогового учета. Также до конца года отменены все выездные налоговые проверки, еще на год продлен мораторий на проверки со стороны других госорганов.

На вопрос о том, возможно ли признать ситуацию с коронавирусом форс-мажором, вице-премьер министр ответил, что законодательством отрегулировано, в каком порядке и в каких случаях ситуацию можно признать форс-мажором.

«С одной стороны, это может дать послабления и облегчение для предпринимателей, с другой стороны, это может превратиться в тотальное неисполнение обязательств всех перед всеми. Это может превратиться в хаос», – заявил он.

Он также прокомментировал мнение местных бизнесменов о том, что продление срока налоговых платежей бесполезно, так как после окончания отсрочки в 3 месяца у них все равно не будет средств на оплату налогов.

«Если ты зарабатываешь прибыль, ты платишь налог с прибыли. Если ты осуществляешь продажи, то ты платишь налог с продаж и налог на добавленную стоимость. Если нет реализации, то и большая часть налогов сама по себе не возникает», – заявил вице-премьер.

По его словам, запас времени еще есть – речь идет о периоде, начиная с конца марта по апрель. Если в мае-июне предприятие уже начнет деятельность, то за этот период и будет платить налог.

«По поводу отмены налогов, на эти вопросы мы должны смотреть трезво. Вы же понимаете, что из себя представляет бюджет – это доходы и расходы. Доходы в основном формируются от налогов и таможни», – сказал он.

Расходы и режим экономии

По его данным, с начала года до сегодняшнего дня Кыргызстан по плану должен был собрать 13 млрд сомов таможенных платежей, из которых фактически поступило только 7 млрд. Также из-за приостановки работы бизнеса в период карантина бюджет недополучил 3,5 млрд сомов.

«Когда ситуация ухудшилась и ввели карантин, то тогда мы перешли на еще более жесткий режим экономии. Практически, мы сегодня выполняем расходы, связанные с выплатой заработной платы бюджетникам, пенсий, расходы по ЧС и здравоохранению. Остальное все приостановлено», – отметил Асрандиев.

Власти продолжают финансировать из бюджета капитальные вложения в строительные объекты, ремонтные работы, строительство дорог, приобретение горюче-смазоных материалов, канцелярских товаров, а также расходы по обеспечению чистой водой.

«Мы уже с начала года недополучили почти 10 млрд сомов. Если мы будем говорить об освобождении от налогов, то это еще большие выпадения. Тогда может возникнуть ситуация, когда мы не сможем выплачивать зарплаты, пенсии и пособия», – подчеркнул он.

На вопрос о том, какие виды деятельности будут разрешены в ближайшее время, Асрандиев ответил, что об этом объявят после утверждения и согласования графика.