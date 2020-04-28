Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что на заседании Совета безопасности было принято решение о продлении режима ЧП. Власти ввели такой режим, чтобы бороться с коронавирусной инфекцией. Это позволило им изолировать города, в которых были зафиксированы вспышки заражения и ввести режим самоизоляции для граждан.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, режим чрезвычайного положения будет продлен в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области», — сказал президент.

Режим ЧП снимают в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области, но там будет сохранен режим чрезвычайной ситуации.

«Правительству и всем госорганам нужно продолжить реализацию антикризисных мероприятий. При внесении изменений в план, необходимо учитывать мнения комендатур, предложения местных властей по послаблениям для бизнеса», — сказал Жээнбеков.

Ранее комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев заявлял о послаблениях для бизнеса. По его словам, планируется открытие предприятий, где люди работают за ежедневную оплату — это стройки, СТО и службы такси.

По закону, решение о продлении режима ЧП должен одобрить парламент. Ранее депутат Дастан Бекешев заявил, что заседание по этому вопросу пройдет 30 апреля, и, вероятнее всего, режим ЧП будет продлен.

Чрезвычайное положение на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области и Сузакского района Джалал-Абадской области было введено 25 марта и продлено 15 апреля 2020 года до конца месяца.

На территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области чрезвычайное положение было введено 15 апреля 2020 года из-за резкого роста случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 28 апреля, в стране 708 случаев заражение коронавирусом. При этом, за все время по стране выписано 416 пациентов, которые считаются выздоровевшими. За время пандемии погибли 8 человек, у которых был диагностирован COVID-19.