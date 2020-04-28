На заседании Республиканского оперативного штаба замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов сообщил, что шестерых нарушителей домашнего карантина привлекут к административной ответственности.

По словам Каниметова, нарушители домашнего карантина могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 60 тысяч сомов.

Замминистра сообщил, что через специальное мобильное приложение зафиксированы нарушения режима домашнего карантина со стороны еще 151 человека.

«По ним будут проведены соответствующие проверки», — отметил Каниметов.

Согласно информации Минздрава в Кыргызстане на домашнем карантине остаются более 28 тысяч человек.

Специальное мобильное приложение, которая позволяет выявить нарушителей домашнего карантина — «Stop COVID-19 KG». Согласно описанию, приложение позволяет штабу, а также «отдельным уполномоченным лицам» контролировать местонахождение и отслеживать на карте перемещение человека, зараженного коронавирусом или контактировавшего с зараженным.