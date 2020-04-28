На заседании Совета безопасности 28 апреля президент Сооронбай Жээнбеков и представители других госорганов обсудили меры по восстановлению экономической деятельности в стране.

До 30 апреля правительство должно утвердить расширенный список видов разрешенной экономической деятельности. Также кабмин должен подготовить точный список предприятий и компаний, которые смогут возобновить работу.

«Необходимо обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится», — сообщает пресс-служба президента.

Ранее комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев, что в городе будут открывать компании, где люди трудятся за ежедневную оплату — СТО, стройки и службы такси. Сейчас в режиме ЧП могут работать только те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность людей.

По итогам заседания было принято решение о продлении режима ЧП на территории Бишкека, Оша, Джалал-Абада и Ат-Башинского района Нарынской области до 10 мая.

Режим ЧП снимают в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области, но там будет сохранен режим чрезвычайной ситуации. По закону парламент 30 апреля должен рассмотреть вопрос о продлении ЧП.

Правительству рекомендовано оставить санитарно-карантинные блокпосты на въездах этих территорий.

Также Совет безопасности рекомендовал продлить запрет на проведение любых массовых мероприятий, на перемещение граждан между областями и городами с наибольшим количеством зараженных, а также на въезд иностранных граждан в Кыргызстан до отмены режима ЧС.