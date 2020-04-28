Правительство опубликовало список видов деятельности, которые смогут начать работу в три этапа.

С 1 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:

1. Сфера промышленности и производства:

энергетическая промышленность;

химическая и нефтегазовая промышленность;

машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность;

горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия;

текстильная и кожевенно-обувная промышленность;

мебельная промышленность;

производство строительных материалов;

и другие виды промышленности и производства.

2. Сфера строительства:

объекты строительства;

подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов;

сопутствующие работы и услуги.

3. Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:

техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску;

вулканизация и балансировка шин;

мойка и химическая чистка.

4. Услуги частных и государственных нотариусов.

5. Сфера торговли:

интернет-магазины (электронная коммерция), включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб;

оптовая продажа и поставка строительных материалов, за исключением магазинов (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов);

оптовая продажа (точки/склады/магазины) и поставка тканей и фурнитуры, за исключением рынков;

магазины автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок.

6. Услуги парикмахерских кабинетов и салонов (исключительно стрижка, покраска и укладка волос по предварительной записи).

7. Транспортные услуги организованных таксомоторных служб (при посадке не более 2-х человек).

С 11 мая 2020 года, в режиме чрезвычайного положения, разрешается экономическая деятельность:

1. Сфера финансовых и иных услуг:

микрофинансовые организации;

страховые компании;

агентства недвижимости;

туристические агентства.

2. Сфера бытового обслуживания населения:

сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;

ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;

химическая чистка и клининг.

3. Сфера торговли:

магазины и рынки строительных материалов;

рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;

рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей;

-автосалонов, за исключением авторынков.

4. Сфера транспортных услуг:

общественный транспорт, а именно пассажирские перевозки на автобусах и троллейбусах, за исключением микроавтобусов.

С 21 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:

1. Центры обслуживания населения (ЦОНы)

Сфера финансовых и иных услуг:

обменные пункты;

ломбарды.

2. Сфера бытового обслуживания населения:

ремонт обуви;

сборка и ремонт мебели.

3. Сфера торговли:

торговые центры;

вещевые рынки и магазины;

автомобильные рынки;

сопутствующие услуги.

4. Услуги частных (индивидуальных) репетиторов.

5. Услуги частных семейных бань и СПА-центров.

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что, разрабатывая этапы открытия компаний, правительство учитывало воздействие на эпидемиологическую ситуацию в стране.

«К примеру, в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности риски заражения ниже среднего. В сфере услуг риски высокие. Поэтому, полноценное возобновление деятельности предприятий сферы услуг на данном этапе не безопасно», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

В зависимости от эпидемиологической ситуации, возможны изменения в списке разрешенных видов экономической деятельности. Возобновление работы компаний на каждом этапе будет включать, как штрафные, так и иные санкции.

Глава правительства заявил, что важно строго соблюдать все санитарно-эпидемиологических нормы

«Для поддержки крестьян будет разрешена и деятельность скотских рынков, но только в отдаленных регионах. В городах и окрестностях Бишкека, Оша, Токмока, Сокулука, где наблюдается большое скопление людей, рынки пока работать не будут», — сказал Абылгазиев.

Премьер-министр заявил, что власти не хотят допускать и минимальных рисков распространения коронавируса в стране.

«Мы хорошо понимаем, к каким последствиям для наших граждан и экономики, они могут привести», — сказал он.

На втором этапе и третьем этапе планируется разрешить виды деятельности, где имеются риски скопления людей.

«Запускать общественный транспорт рискованно, но если снизится уровень пандемии, то будет разрешена работа автобусов и троллейбусов. Очевидно, что микроавтобусы пока не так безопасны», — отметил Премьер-министр.

Четвертый этап, который власти пока не обнародовали, имеет особый статус и нацелен на полную подготовку к восстановлению социально-экономической жизнедеятельности страны.

Власти ввели режим ЧП в самых крупных городах из-за пандемии коронавируса 25 марта, из-за чего были закрыты компании, которые не обеспечивают жизнедеятельность людей. Это привело к экономическому кризису.