Правительство опубликовало список видов деятельности, которые смогут начать работу в три этапа.
С 1 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:
1. Сфера промышленности и производства:
- энергетическая промышленность;
- химическая и нефтегазовая промышленность;
- машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность;
- горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия;
- текстильная и кожевенно-обувная промышленность;
- мебельная промышленность;
- производство строительных материалов;
- и другие виды промышленности и производства.
2. Сфера строительства:
- объекты строительства;
- подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов;
- сопутствующие работы и услуги.
3. Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:
- техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску;
- вулканизация и балансировка шин;
- мойка и химическая чистка.
4. Услуги частных и государственных нотариусов.
5. Сфера торговли:
- интернет-магазины (электронная коммерция), включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб;
- оптовая продажа и поставка строительных материалов, за исключением магазинов (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов);
- оптовая продажа (точки/склады/магазины) и поставка тканей и фурнитуры, за исключением рынков;
- магазины автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок.
6. Услуги парикмахерских кабинетов и салонов (исключительно стрижка, покраска и укладка волос по предварительной записи).
7. Транспортные услуги организованных таксомоторных служб (при посадке не более 2-х человек).
С 11 мая 2020 года, в режиме чрезвычайного положения, разрешается экономическая деятельность:
1. Сфера финансовых и иных услуг:
- микрофинансовые организации;
- страховые компании;
- агентства недвижимости;
- туристические агентства.
2. Сфера бытового обслуживания населения:
- сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;
- ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;
- химическая чистка и клининг.
3. Сфера торговли:
- магазины и рынки строительных материалов;
- рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;
- рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей;
- -автосалонов, за исключением авторынков.
4. Сфера транспортных услуг:
- общественный транспорт, а именно пассажирские перевозки на автобусах и троллейбусах, за исключением микроавтобусов.
С 21 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:
1. Центры обслуживания населения (ЦОНы)
Сфера финансовых и иных услуг:
- обменные пункты;
- ломбарды.
2. Сфера бытового обслуживания населения:
- ремонт обуви;
- сборка и ремонт мебели.
3. Сфера торговли:
- торговые центры;
- вещевые рынки и магазины;
- автомобильные рынки;
- сопутствующие услуги.
4. Услуги частных (индивидуальных) репетиторов.
5. Услуги частных семейных бань и СПА-центров.
Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что, разрабатывая этапы открытия компаний, правительство учитывало воздействие на эпидемиологическую ситуацию в стране.
«К примеру, в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности риски заражения ниже среднего. В сфере услуг риски высокие. Поэтому, полноценное возобновление деятельности предприятий сферы услуг на данном этапе не безопасно», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
В зависимости от эпидемиологической ситуации, возможны изменения в списке разрешенных видов экономической деятельности. Возобновление работы компаний на каждом этапе будет включать, как штрафные, так и иные санкции.
Глава правительства заявил, что важно строго соблюдать все санитарно-эпидемиологических нормы
«Для поддержки крестьян будет разрешена и деятельность скотских рынков, но только в отдаленных регионах. В городах и окрестностях Бишкека, Оша, Токмока, Сокулука, где наблюдается большое скопление людей, рынки пока работать не будут», — сказал Абылгазиев.
Премьер-министр заявил, что власти не хотят допускать и минимальных рисков распространения коронавируса в стране.
«Мы хорошо понимаем, к каким последствиям для наших граждан и экономики, они могут привести», — сказал он.
На втором этапе и третьем этапе планируется разрешить виды деятельности, где имеются риски скопления людей.
«Запускать общественный транспорт рискованно, но если снизится уровень пандемии, то будет разрешена работа автобусов и троллейбусов. Очевидно, что микроавтобусы пока не так безопасны», — отметил Премьер-министр.
Четвертый этап, который власти пока не обнародовали, имеет особый статус и нацелен на полную подготовку к восстановлению социально-экономической жизнедеятельности страны.
Власти ввели режим ЧП в самых крупных городах из-за пандемии коронавируса 25 марта, из-за чего были закрыты компании, которые не обеспечивают жизнедеятельность людей. Это привело к экономическому кризису.