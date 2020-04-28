Минздрав сообщил, что за сутки из больниц выписался 21 пациент, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Больше всего выписанных в Джалал-Абадской области — 9 человек, еще четверых пациентов выписали в Иссык-Кульской области. В Ошской, Баткенской и Нарынской областях выздоровело по одному человеку. В Оше выписались двое, а в Бишкеке их 3. Всего за все время пандемии по стране выписано с выздоровлением 416 пациентов. Это больше половины от всех подтвержденных случаев.

По состоянию на 28 апреля, в стране 708 случаев заражения COVID-19, в стационаре находятся 284 человека, 6 в реанимации.

За время пандемии погибли 8 человек с подтвержденным коронавирусом.