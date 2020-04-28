Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев 28 апреля на брифинге сообщил, что в столице с введением режима ЧП и комендантского часа снизилась преступность в общественных местах, но участились случаи мошенничества и краж личного имущества.

«На улицах и общественных местах в Бишкеке преступность снизилась. Это в связи с тем, что многие наши законопослушные граждане и граждане Бишкека находятся в режиме самоизоляции. Мы практически не регистрируем преступления в общественных местах и на улицах», — сказал он.

В 2018 году в Бишкеке было зафиксировано более 12 тысяч преступлений. Чаще всего фиксируются такие правонарушения, как кражи, мошенничество и преступления, связанные с наркотиками.

Каких видов преступности стало больше

По словам коменданта, в период ЧП в столице участились случаи краж личного имущества — велосипедов и детских колясок.

«Многие законопослушные граждане находятся в режиме самоизоляции, в домашних условиях, поэтому остается без присмотра их имущество в виде велосипедов и колясок», — сказал комендант.

По его словам, участились и случаи мошенничества в период ЧП. «Предоставление гумпомощи под видом каких-то гуманитарных фондов для оказания помощи, тоже предлагают определенные мошеннические схемы», — отметил комендант.

Из-за большого количества зараженных COVID-19 в крупных городах и районах Кыргызстана, где зафиксировано наибольшее количество зараженных, с 25 марта ввели режим ЧП и комендансткий час с 6:00 до 21:00. Сейчас он действует до 30 апреля, но власти планируют продлить его до 10 мая.

По состоянию на 28 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 708 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек погибли. Более 400 человек считаются выздоровевшими.